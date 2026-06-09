Burkina Faso: Cérémonie d'adhésion au Kiogho - La construction d'un avenir basé sur des valeurs ancestrales

Le Mouvement Culture et Action a lancé, le samedi 6 juin 2026, une cérémonie d'adhésion au kiogho sur le site historique du bois sacré de Yaka situé à Dassasgho un quartier de Ouagadougou. Deuxième du genre, elle a été placée sous le parrainage du Naaba Sanem de Ziniaré.

Le centre initiatique traditionnel dénommé « KIOGHO » du Mouvement Culture et Action pour l'année 2026 est ouvert. Une cinquantaine de personnes seront initiées sous l'encadrement des acteurs de la tradition ancestrale, les chefs coutumiers et les détenteurs des secrets multiséculaires. Ils vont se familiariser avec des thématiques telles que la spiritualité et conseils, la naissance et enfance, le mariage, la mort et les funérailles. Par exemples, dans le domaine de la naissance d'un enfant, les initiés vont apprendre comment se fait l'inhumation du placenta (Biig-naab-solgré), l'attribution d'un nom authentique, présentation du nouveau-né (Bu-wilgri) et les enseignements de l'enfant.

Les différentes thématiques seront abordées à travers des exposés théoriques, des travaux pratiques, des sorties terrain avec les adeptes sur les pratiques thématiques en lien avec la tradition. Les assistances pratiques se dérouleront sur toute l'étendue du territoire mossi où les adeptes pourront participer et apprendre.

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« Ces rites mosse structurent la vie de l'individu de la naissance à la mort. Ils ne sont pas seulement des pratiques religieuses, mais des actes sociaux et culturels qui assurent la continuité de l'identité moaga et la cohésion communautaire », a soutenu le Naaba Sanem de Ziniaré.

Pour, Veneg-b-yam H Ka-Boré, un des organisateur, l'objectif du Kiogho, est d'offrir aux adeptes de la tradition moaga, un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales.

En rappel, le Mouvement Culture et Action est une association qui évolue dans le domaine de la culture. Elle mène comme activités la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et expressions culturels à travers les sept arts que sont : l'architecture ; la sculpture ; l'art visuel ; la musique ; la littérature ; l'art de la scène et le cinéma.