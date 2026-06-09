Afrique: Journée mondiale des océans - Greenpeace plaide pour une gestion plus juste et communautaire des ressources marines

La célébration de la Journée mondiale des océans, organisée cette année à Faya, dans l'Aire marine protégée (AMP) de Joal-Fadiouth, a été l'occasion pour Greenpeace Afrique de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance plus équitable des espaces marins.

Placée sous le thème « Réaménager les relations avec les océans », cette journée a permis de mettre en lumière le rôle central des communautés locales dans la conservation des écosystèmes côtiers.

Pour Amadou Oumar Touré, chargé de campagne Océan à Greenpeace Afrique, le thème retenu cette année invite à repenser profondément les liens entre les populations, les autorités publiques et les océans. « Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes. Il est donc impératif de préserver cette relation en mettant les communautés au coeur des décisions concernant leur gestion », a-t-il expliqué.

Le sort paradoxal des populations dépend directement des ressources marines

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La cérémonie a également servi de cadre à la présentation du rapport intitulé « Justice pour l'océan et les peuples », élaboré dans le cadre du projet international « Ocean Justice », mis en oeuvre au Sénégal, au Sri Lanka, en Thaïlande et au Chili. Selon Greenpeace, les conclusions de cette étude révèlent une réalité préoccupante : les populations qui dépendent directement des ressources marines restent souvent marginalisées dans les processus de gouvernance et bénéficient insuffisamment des richesses générées par les océans.

« Les communautés supportent les conséquences de la dégradation des écosystèmes marins, sans toujours profiter des avantages économiques qui en découlent. C'est pourquoi nous plaidons pour une véritable justice entre les océans et les peuples », a souligné M. Touré.

L'organisation environnementale insiste également sur la nécessité d'alerter les autorités face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins, notamment l'expansion des usines de farine et d'huile de poisson, régulièrement dénoncées par les organisations de défense de l'environnement et les acteurs de la pêche artisanale.

Joal, modèle national de conservation

Le choix de Joal-Fadiouth pour accueillir cette célébration n'est pas fortuit. Greenpeace considère cette localité comme un modèle en matière de protection des ressources naturelles. « Joal est aujourd'hui une référence nationale en matière de reboisement, de restauration des mangroves et de gestion des Aires marines protégées. Depuis plus de vingt (20) ans, les communautés locales s'investissent dans la préservation de leur environnement », a rappelé le responsable de Greenpeace.

L'organisation collabore depuis plusieurs années avec l'Aire marine protégée de Joal ainsi qu'avec les associations locales, notamment AGIR et AFADA. Plusieurs programmes de reboisement de mangroves y ont été menés, dont certains financés par Greenpeace depuis 2021.

Congrès mondial des aires marines protégées au Sénégal, une première en Afrique

La rencontre a également permis d'évoquer l'organisation prochaine au Sénégal du Congrès mondial des Aires marines protégées, une première pour un pays africain. Pour Greenpeace, cette désignation constitue une reconnaissance des efforts accomplis par le Sénégal dans la gestion participative des espaces marins.

« C'est une consécration méritée. Pendant longtemps, certains doutaient de la capacité des pays africains à accueillir un tel événement. Aujourd'hui, les résultats obtenus par les communautés sénégalaises dans la conservation des aires marines protégées sont reconnus à l'échelle internationale », a indiqué Amadou Oumar Touré.

Des experts, gestionnaires et représentants de nombreux pays sont attendus à cette rencontre mondiale afin d'échanger sur les défis liés à la protection des océans et à la préservation de la biodiversité marine.

Le défi du financement

Malgré les résultats encourageants enregistrés sur le terrain, Greenpeace estime que les communautés locales demeurent confrontées à d'importantes difficultés, notamment financières. « Les populations assurent la gestion quotidienne des Aires marines protégées, mais elles manquent souvent de ressources pour accomplir efficacement cette mission. Il est indispensable de renforcer leurs capacités et de leur garantir un soutien financier durable », a plaidé le chargé de campagne.

L'organisation considère que l'avenir des Aires marines protégées dépendra de la capacité des États et des partenaires techniques à soutenir les initiatives communautaires déjà engagées sur le terrain.

Les populations de Fadial expriment leur fierté

Au nom de l'association AFADA, partenaire de plusieurs projets de restauration des mangroves, les responsables locaux ont salué le choix de leur village pour abriter cette célébration mondiale. Ils ont exprimé leur gratitude envers Greenpeace et l'association AGIR pour leur accompagnement dans les efforts de conservation menés depuis plusieurs années à Fadial.

Pour eux, cette reconnaissance constitue un encouragement à poursuivre les actions de protection de la mangrove, considérée comme un rempart naturel contre l'érosion côtière, un refuge pour la biodiversité et une ressource essentielle pour les populations riveraines.

À travers cette célébration, Greenpeace Afrique a ainsi réaffirmé son plaidoyer en faveur d'une gestion des océans fondée sur la justice environnementale, la participation citoyenne et la valorisation des savoirs communautaires, conditions jugées indispensables pour préserver durablement les ressources marines au bénéfice des générations futures.