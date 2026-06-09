Sénégal: Éducation nationale et G7 - Les engagements de Diamniadio

Réunis vendredi à Diamniadio pour une rencontre de suivi des accords sectoriels, les syndicats du G7 ont soulevé plusieurs préoccupations liées aux conditions de travail des enseignants et à l'organisation des examens.

En retour, le ministère de l'Éducation nationale a pris une série d'engagements et annoncé l'élaboration d'une feuille de route.

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) et les organisations syndicales du G7 ont tenu, vendredi 5 juin à Diamniadio, une rencontre sectorielle consacrée au suivi des accords conclus entre les deux parties, indique le communiqué.

À l'ouverture des travaux, les syndicats ont attiré l'attention des autorités sur diverses difficultés, parmi lesquelles les « retards de paiement de salaires des enseignants contractuels dans certaines académies », « les omissions relevées dans la catégorisation des lycées », « le non-paiement des avances des examinateurs du baccalauréat en EPS », ainsi que le « déficit de formateurs dans les CRFPE et en Éducation physique et sportive ». Les représentants du G7 ont également évoqué le « retard du versement des check-off syndicaux », la « tenue du CAP des maîtres coraniques de l'IEF de Kanel » et la « nécessité d'un report du baccalauréat ».

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En réponse, le MEN a promis une « prise en charge diligente des salaires impayés », la « mise en circuit prochainement d'un arrêté de régularisation des omissions dans la catégorisation des lycées et l'accélération du paiement des indemnités dues ». Le ministère a aussi annoncé des mesures pour résorber le déficit de formateurs et organiser dans les meilleurs délais les examens du CAP à Kanel.

Concernant le baccalauréat, les autorités ont indiqué que l'avis défavorable du ministère de l'Enseignement supérieur ne permettait pas un report de l'examen, tout en envisageant un allègement des programmes des classes de terminale.

Les deux parties ont par ailleurs convenu d'une rencontre technique le 16 juin prochain afin de finaliser une feuille de route portant sur plusieurs engagements sectoriels, notamment la révision des indemnités liées aux examens et l'amélioration des procédures de paiement.