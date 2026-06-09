Sénégal: 14e réunion du GASL sur élevage durable - L'appel à transformer le dialogue en actions

La 14e Réunion du Partenariat multipartite (MSP) du Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL), organisée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, s'est ouverte hier, lundi 8 juin à Dakar.

Placée sous le thème « Du dialogue mondial à l'action locale pour un élevage résilient et durable », la rencontre présidée par le nouveau ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikh Omar Ba réunit pendant quatre jours des décideurs publics, experts, chercheurs, partenaires techniques et financiers ainsi que représentants d'organisations professionnelles venus d'Afrique et d'autres régions du monde.

Ouvrant les travaux, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikh Omar Ba, a salué le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette rencontre internationale. Le ministre a rappelé le poids stratégique de l'élevage dans l'économie nationale. Selon lui, « le secteur contribue à 35 % du PIB du secteur primaire et à 4,8 % du PIB national, tout en constituant la principale activité économique de près de 39 % des ménages ruraux. »

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Au-delà de sa valeur économique, « le bétail représente un actif d'épargne, un capital social, un instrument de gestion du risque et un pilier identitaire des sociétés rurales », a-t-il déclaré.

Face aux défis liés au changement climatique, à la dégradation des ressources naturelles, aux pressions foncières et aux risques sanitaires, Cheikh Omar Ba a plaidé pour une mobilisation collective. « Nous devons agir collectivement afin de construire des systèmes d'élevage plus productifs, plus inclusifs, plus résilients et plus respectueux de l'environnement », a-t-il insisté.

Le ministre a également mis en avant les ambitions de la Vision Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, qui font de la souveraineté alimentaire et de la valorisation des chaînes de valeur animales des priorités nationales. « Nous sommes convaincus qu'un élevage durable constitue une composante essentielle de la transformation de nos systèmes alimentaires et de l'atteinte des objectifs de développement durable », a-t-il souligné.

Prenant la parole au nom du Système des Nations Unies, la Coordonnatrice résidente au Sénégal, Aminata Maïga, a rappelé que l'élevage demeure « bien plus qu'un secteur économique » pour des millions de personnes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. « Il constitue une source essentielle de revenus, de nutrition, d'emplois et de cohésion sociale », a-t-elle affirmé.

Face aux multiples crises qui affectent le secteur, elle a estimé que « l'élevage durable représente un levier puissant pour accélérer la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable », notamment en matière de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire, d'emploi des jeunes et d'autonomisation des femmes.

Mme Maïga a également défendu l'approche « One Health », estimant que « cette approche n'est plus une option ; elle est une nécessité » dans un contexte marqué par les risques sanitaires et les effets du changement climatique.

Insistant sur la valeur des savoirs locaux, elle a rappelé que « les solutions ne viendront pas uniquement des institutions internationales, des centres de recherche ou des innovations technologiques ». Selon elle, une grande partie des réponses réside déjà dans l'expérience des éleveurs, des communautés pastorales, des femmes et des jeunes.

Concluant son intervention, la Coordonnatrice résidente a lancé un appel à l'action. « Le véritable défi est de transformer ce dialogue en investissements, en politiques publiques efficaces et en résultats concrets pour les éleveurs, les pasteurs, les femmes rurales et les jeunes », a-t-elle déclaré, exprimant l'espoir que la Déclaration de Dakar devienne « un véritable appel à l'action » pour un élevage plus résilient, inclusif et durable.