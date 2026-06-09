Burkina Faso: « Une bonne alimentation reste le meilleur complément pour la santé », Coura Yasmine Sandrine Zerbo

interview

De nos jours, les compléments alimentaires connaissent un succès de plåus en plus grandissant auprès du grand public. Ils sont souvent utilisés pour renforcer l'organisme, améliorer le bien-être ou prévenir certaines carences. Cependant, leur utilisation soulève de nombreuses questions. Que sont-ils réellement ? Sont-ils vraiment indispensables pour être en bonne santé ? Dans cet entretien, la diététicienne comportementaliste, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, alias Yas'Mine Diet, nous donne des éléments de réponse.

Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ?

Un complément alimentaire est un produit destiné à compléter l'alimentation habituelle lorsqu'elle ne permet pas de couvrir certains besoins nutritionnels spécifiques. Il ne remplace pas les aliments, mais apporte des nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

De quoi sont composés ces compléments alimentaires ?

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Les compléments alimentaires sont commercialisés sous différentes formes : comprimés, gélules, poudres, ampoules, sachets ou solutions buvables. Ils peuvent contenir des vitamines A, B C, D ou E, des minéraux comme le fer, le calcium, le zinc ou le magnésium, des acides aminés ou des protéines. On peut aussi trouver dans certains compléments alimentaires, des plantes ou extraits de plantes, des acides gras essentiels, notamment les oméga-3, des probiotiques et prébiotiques et d'autres substances d'origine naturelle ou synthétique.

Quelles sont les personnes qui peuvent avoir besoin de compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Ils peuvent être indiqués dans certaines situations particulières, par exemple en cas de carence nutritionnelle confirmée par un professionnel de santé. Ils peuvent aussi être utilisés chez les végétariens exposés à certaines carences, les sportifs ayant des besoins nutritionnels accrus et les personnes souffrant de certaines maladies ou suivant des régimes alimentaires restrictifs.

Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent également faire recours à ces produits, selon les recommandations médicales ainsi que les nourrissons, les jeunes enfants ou personnes âgées pour certains nutriments spécifiques. Pour la majorité des personnes en bonne santé, une alimentation variée, équilibrée et adaptée aux besoins permet généralement de couvrir les apports nutritionnels quotidiens.

Quels sont les bienfaits de ces compléments alimentaires ?

Lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, les compléments alimentaires peuvent corriger ou prévenir certaines carences nutritionnelles, soutenir le système immunitaire et contribuer à la santé des os et des muscles. Ils peuvent aussi favoriser le bon fonctionnement du système nerveux et participer au maintien d'un bon état nutritionnel. Toutefois, leur intérêt dépend des besoins réels de chaque individu.

Y-a-t-il des risques à recourir à ces produits ?

Bien qu'ils puissent être utiles dans certaines situations, les compléments alimentaires ne sont pas dénués de risques. Ils peuvent provoquer des effets indésirables ou interagir avec certains médicaments. Les personnes qui prennent ces compléments alimentaires peuvent donner un faux sentiment de protection et négliger les bonnes habitudes alimentaires. Il est important de rappeler que le fait qu'un produit soit « naturel » ne signifie pas nécessairement qu'il est sans danger.

Quelles sont donc les précautions à prendre pour éviter des désagréments ?

Pour éviter les désagréments, les personnes désireuses de prendre ces compléments alimentaires doivent respecter les doses recommandées, demander l'avis d'un professionnel de santé en cas de maladie chronique, de grossesse ou de prise de médicaments. Elles doivent choisir des produits provenant de fabricants ou de distributeurs fiables et ne jamais considérer les compléments alimentaires comme un substitut à une alimentation équilibrée. La majorité des vitamines, minéraux et autres nutriments contenus dans les compléments alimentaires se trouvent naturellement dans les aliments.

Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les tubercules, les produits animaux, les graines et les oléagineux constituent d'excellentes sources de nutriments essentiels. Dans notre contexte, de nombreux aliments locaux tels que le moringa, le niébé, le soja, l'arachide, le sésame, les feuilles vertes, la patate douce, la mangue ou encore les produits céréaliers traditionnels contribuent à couvrir une grande partie des besoins nutritionnels lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation diversifiée.

Les compléments alimentaires peuvent être utiles dans certaines situations spécifiques, mais ils ne remplacent jamais une alimentation équilibrée. L'assiette doit toujours rester la première source de nutriments et le premier outil de prévention pour une meilleure santé.