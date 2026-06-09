Cote d'Ivoire: Grand-Lahou - Beugré Mambé appelle à l'unité et à la reconnaissance pour attirer davantage de financements

La remise officielle des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand-Lahou a eu lieu le lundi 8 juin 2026, à Braffédon, dans la commune de Grand-Lahou, en présence des partenaires du projet.

À cette occasion, le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a lancé un appel fort à l'unité et à la reconnaissance des populations, conditions essentielles, selon lui, pour attirer de nouvelles bénédictions et davantage de financements internationaux.

Un message à la fois spirituel et social

Dans son discours marqué par une forte dimension spirituelle, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la reconnaissance comme levier de progrès. « La reconnaissance ouvre les portes de Dieu et permet d'attirer plus de bénédictions », a-t-il déclaré, exhortant ainsi les populations de Grand-Lahou à valoriser les acquis et les bienfaits issus des projets de développement. Face aux autorités locales et aux communautés bénéficiaires, Robert Beugré Mambé a posé une question : « Pouvons-nous compter sur vous ? », invitant les populations à adopter une attitude responsable dans la gestion et la valorisation des infrastructures réalisées.

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Des perspectives financières prometteuses

Le Premier ministre a également annoncé de nouvelles perspectives de financement, rendues possibles par le succès du projet de protection du littoral. Selon lui, la Banque mondiale envisage d'intensifier son appui à la Côte d'Ivoire, avec des investissements supplémentaires de plus de 180 millions de dollars.

Cette dynamique s'accompagne également de l'engagement renouvelé d'autres partenaires internationaux, notamment l'Espagne et les Pays-Bas. Ces appuis, a-t-il dit, sont toutefois conditionnés par un facteur déterminant : la cohésion sociale et l'unité des populations. « Tous veulent aider davantage la Côte d'Ivoire, mais à condition que nous soyons unis », a-t-il souligné.

Un appel fort à la paix et à la cohésion sociale

Dans un plaidoyer appuyé en faveur de la paix sociale, le Premier ministre a dénoncé les divisions et les conflits internes, qu'il a qualifiés de « ruines de l'esprit ». Il a rappelé que les appartenances religieuses ne doivent en aucun cas être sources de division. « Lorsque nous nourrissons la haine les uns contre les autres, ce n'est pas Dieu que nous adorons, mais notre propre ego », a-t-il affirmé. Ce message d'unité, peut-on dire, intervient dans un contexte où la stabilité sociale est perçue comme un facteur clé du développement et de l'attractivité économique.

Hommage aux acteurs du projet

Robert Beugré Mambé a profité de son intervention pour saluer les efforts des membres du gouvernement, des coordonnateurs du projet ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il a également rendu un hommage appuyé à l'entreprise belge en charge des travaux, soulignant la complexité technique de l'ouvrage. « Pour nous qui sommes ingénieurs, ce travail est d'une grande complexité », a-t-il reconnu, tout en saluant l'appui des partenaires internationaux ayant contribué à la réussite du projet.

La Côte d'Ivoire présentée comme un modèle

Le Premier ministre a également mis en avant les valeurs d'hospitalité et de solidarité du peuple ivoirien. « La Côte d'Ivoire est un beau pays, et les Ivoiriens sont un peuple extraordinaire », a-t-il déclaré, rappelant que les visiteurs du pays repartent généralement impressionnés par l'accueil chaleureux des populations. Pour lui, l'avenir du pays repose avant tout sur la paix : « Là où il y a la paix, tout est possible. »

Un tournant pour Grand-Lahou

Cette cérémonie marque une étape importante dans la lutte contre l'érosion côtière et le développement durable du littoral ivoirien. Au-delà des infrastructures, le message du Premier ministre met en lumière un enjeu essentiel : la transformation sociale et morale comme condition du progrès économique.