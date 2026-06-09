Cote d'Ivoire: Grand-Lahou - Le gouvernement inaugure une embouchure stratégique contre l'érosion

Le gouvernement ivoirien a procédé à l'inauguration de la nouvelle embouchure du fleuve Bandama, une infrastructure majeure destinée à lutter contre l'érosion côtière et les effets du changement climatique.

Cette réalisation, inscrite dans le cadre du projet Waca (Programme de gestion du littoral ouest-africain), marque un tournant dans la protection du littoral ivoirien, dont près de 60 % est aujourd'hui menacé par l'érosion.

Un ouvrage aux impacts immédiats

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'embouchure permettra la réduction des risques d'inondation ; la restauration des mangroves ; l'amélioration de la pêche et l'offre d'opportunités accrues pour le tourisme et l'économie locale. Pour les populations de Grand-Lahou, cette infrastructure symbolise une renaissance économique et écologique.

Une réponse aux urgences climatiques

La Côte d'Ivoire fait face à des défis environnementaux majeurs. Notamment, la disparition de plus de 62 % des mangroves, la pollution des zones côtières et la pression accrue sur les ressources marines. Face à cette situation, le gouvernement appuyé par ses partenaires tels que la Banque mondiale, l'Espagne et les Pays-Bas réaffirment leur engagement à agir « avec ambition et responsabilité » sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara.

Une vision plus large : l'économie bleue

L'inauguration s'inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse à travers le programme « Côte d'Ivoire Bleue ». L'Objectif est de faire du littoral un moteur de croissance durable, avec à la clé des emplois verts et bleus ; la pêche et l'aquaculture durables ; le développement du tourisme côtier et la protection des écosystèmes.

Vers une gestion durable du littoral

Le gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique annonce également la mise en place prochaine de l'Agence nationale pour la gestion intégrée du littoral (Anagil), chargée d'assurer la gestion et la durabilité des infrastructures.