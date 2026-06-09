Afrique: 'Humilité et détermination'

9 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la RDC et dans les Grands Lacs, a présidé lundi à Lomé la réunion semestrielle d'évaluation du processus de médiation.

La rencontre a réuni les membres du Collège des facilitateurs désignés par l'UA, ainsi que des représentants des Nations unies et d'organisations régionales.

Le médiateur togolais a salué les progrès accomplis depuis la réunion de janvier dernier. « Nous avons franchi une étape importante en mettant davantage d'ordre dans l'architecture de la médiation africaine », a-t-il déclaré, tout en appelant à poursuivre les efforts de coordination entre les différents mécanismes engagés dans le processus de paix.

Plusieurs décisions ont été adoptées, notamment l'ajustement des plans de travail du panel des facilitateurs et l'élaboration dans les quinze jours d'un plan d'action opérationnel. Les participants ont également souligné l'importance de structurer une contribution africaine aux processus complémentaires de Washington et de Doha.

« Nous poursuivrons cette mission avec humilité, détermination et persévérance », a conclu le président du Conseil.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.