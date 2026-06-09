Sénégal: Football - Bassirou Diomaye Faye demande aux U17 et aux U15 de rester humbles et fair-play

Dakar — Le président de la République s'est réjoui, lundi, à Dakar, des performances des équipes nationales masculines des moins de 17 ans (U17) et de 15 ans (U17), tout en leur demandant de continuer à faire preuve d'humilité et de fair-play.

Il a salué la "résilience" et le "caractère" des joueurs en les recevant au palais de la République.

"Au début de ce mois, à Rabat, vous avez conquis une deuxième étoile continentale, au terme d'un parcours que les amateurs de football vont longtemps raconter", a dit le chef de l'État en parlant des U17 sénégalais, les vainqueurs, la semaine dernière, de la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie.

L'équipe nationale sénégalaise des U15 aussi a remporté récemment le Championnat d'Afrique de football scolaire.

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"Le talent vous fait gagner des matchs mais c'est le caractère qui vous fait remporter des titres", a dit Bassirou Diomaye Faye, estimant que les U17 en ont donné la preuve lors des tirs au but de la finale.

M. Faye a rendu hommage aux entraîneurs, aux enseignants, aux parents, ainsi qu'aux leaders des académies de football des joueurs et de la Fédération sénégalaise de football.

"La gloire précoce a perdu plus de talents que toutes les défaites réunies", a-t-il conseillé aux joueurs des deux équipes nationales.

Le chef de l'État leur a recommandé de continuer à faire preuve de "respect, d'humilité et de fair-play".

"Un champion se reconnaît à sa manière de gagner autant qu'à ses trophées", leur a dit le président de la République.

"Vous avez rappelé à chacun de nous qu'il n'existe pas de sommet inaccessible pour ce pays, grâce à sa jeunesse", a-t-il ajouté, s'adressant encore aux deux équipes nationales.

Le Sénégal va participer à la prochaine Coupe du monde des U17 prévue au Qatar.