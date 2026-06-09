Sénégal: Football - Bassirou Diomaye Faye demande aux U17 et aux U15 de rester humbles et fair-play

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République s'est réjoui, lundi, à Dakar, des performances des équipes nationales masculines des moins de 17 ans (U17) et de 15 ans (U17), tout en leur demandant de continuer à faire preuve d'humilité et de fair-play.

Il a salué la "résilience" et le "caractère" des joueurs en les recevant au palais de la République.

"Au début de ce mois, à Rabat, vous avez conquis une deuxième étoile continentale, au terme d'un parcours que les amateurs de football vont longtemps raconter", a dit le chef de l'État en parlant des U17 sénégalais, les vainqueurs, la semaine dernière, de la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie.

L'équipe nationale sénégalaise des U15 aussi a remporté récemment le Championnat d'Afrique de football scolaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le talent vous fait gagner des matchs mais c'est le caractère qui vous fait remporter des titres", a dit Bassirou Diomaye Faye, estimant que les U17 en ont donné la preuve lors des tirs au but de la finale.

M. Faye a rendu hommage aux entraîneurs, aux enseignants, aux parents, ainsi qu'aux leaders des académies de football des joueurs et de la Fédération sénégalaise de football.

"La gloire précoce a perdu plus de talents que toutes les défaites réunies", a-t-il conseillé aux joueurs des deux équipes nationales.

Le chef de l'État leur a recommandé de continuer à faire preuve de "respect, d'humilité et de fair-play".

"Un champion se reconnaît à sa manière de gagner autant qu'à ses trophées", leur a dit le président de la République.

"Vous avez rappelé à chacun de nous qu'il n'existe pas de sommet inaccessible pour ce pays, grâce à sa jeunesse", a-t-il ajouté, s'adressant encore aux deux équipes nationales.

Le Sénégal va participer à la prochaine Coupe du monde des U17 prévue au Qatar.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.