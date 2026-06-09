Congo-Kinshasa: Evolution de l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola, 25 jours après sa déclaration officielle

Trois semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri et dans le Nord Kivu, la situation continue de rester mitigée. D'un côté des évolutions positives comme la guérison de certains malades autrefois porteurs d'Ebola, la mobilisation par le gouvernement de la RDC et ses partenaires d'importants moyens financiers, logistiques et matériels pour renforcer la riposte.

L'Union européenne a même dépêché en RDC sa commissaire à l'égalité pour s'enquérir de la situation de cette épidémie sur place dans la province de l'Ituri.

Et dans la région de Beni dans la province du Nord Kivu on voit depuis quelques jours des lieux de rassemblement comme des églises prendre des précautions pour protéger les populations comme le nettoyage des mains, le prélèvement de la température et la distanciation sociale.

Cependant, de l'autre cote, certains défis demeurent notamment la désinformation et la résistance de certains habitants aux interventions des équipes de riposte.

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Question :

-Que pensez-vous de cette évolution mitigée de l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola en RDC 24 jours après sa déclaration officielle ?

Invités :

-Dr Richard Kitenge, Incident manager adjoint de niveau national de la réponse à la 17ème épidémie de la maladie à virus d'Ebola en RDC.

-Dr Anicet Kipasa, expert en santé publique et ancien vice-président du comité scientifique de lutte contre Ebola à Kikwit en 1996.

-Pellet Kaswara Taigomo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri.