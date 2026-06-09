Cote d'Ivoire: Le Sirexe sur la tenue des Éléphants - Une vitrine mondiale pour le pays

En tant que partenaire Travel & Ceremony des Éléphants de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2026, le Salon international des ressources extractives et de l'énergie (Sirexe) renforce son engagement en faveur du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Cette collaboration prend une dimension symbolique à travers la présence du logo du Sirexe sur la tenue officielle des Éléphants.

Aux côtés des champions d'Afrique, le salon associe son image à l'une des plus grandes vitrines internationales du sport afin de promouvoir une Côte d'Ivoire ambitieuse, attractive et tournée vers l'avenir. Plus qu'un simple élément d'identification, ce logo incarne la rencontre entre deux ambassadeurs de l'excellence ivoirienne : une sélection nationale qui porte haut les couleurs du pays et un événement économique de référence mettant en lumière le potentiel ivoirien dans les secteurs des ressources extractives et de l'énergie.

La tenue officielle des Éléphants, symbole d'élégance et de fierté nationale, devient ainsi un support de visibilité pour le Sirexe ainsi que pour les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire aux investisseurs et aux partenaires internationaux.

Sirexe et Éléphants : une même ambition, promouvoir l'excellence ivoirienne à l'international

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Décideurs, investisseurs et entrepreneurs sont invités à découvrir les opportunités d'investissement et de partenariat lors du Sirexe 2026, qui se tiendra du 18 au 22 novembre au Parc des expositions d'Abidjan. Porté par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Sirexe s'impose comme le rendez-vous incontournable des acteurs des secteurs minier, pétrolier et énergétique en Afrique. En s'engageant aux côtés de la Fif, le Sirexe réaffirme sa volonté d'accompagner le développement économique du pays et de contribuer au renforcement de son attractivité sur la scène mondiale.