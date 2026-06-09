Congo-Brazzaville: Santé publique - Une journée portes ouvertes au laboratoire national

Afin de permettre au public de découvrir les principales plateformes techniques, d'apprécier les équipements de pointe mais également de prendre connaissance des travaux de recherche et des projets qu'il porte, le Laboratoire national de santé public (LNSP) a accueilli, le 8 juin à Brazzaville, les directeurs centraux et généraux, les professionnels de santé, les chercheurs, les enseignants et étudiants ainsi que des journalistes dans ses locaux à l'occasion de sa journée portes ouvertes.

L'événement organisé sous le patronage du directeur général du LNSP, le Pr Fabien Roch Niama, a été marqué par une visite guidée des lieux. Outre la journée portes ouvertes, une campagne de consultation gratuite a été menée. Plusieurs patients ont été consultés et ont bénéficié des prescriptions gratuites. Ils bénéficieront également d'un dépistage sur la glycémie, le VIH, la sérologie hépatite B, l'électrophorèse et puis la goutte épaisse.

« Cette journée nous offre ainsi l'opportunité de mieux comprendre le travail remarquable accompli quotidiennement par les femmes et les hommes du LNSP, souvent dans la discrétion, mais toujours au service de l'intérêt général. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre du Plan national de développement sanitaire qui fait du renforcement du système national de laboratoires une priorité stratégique pour l'atteinte de la Couverture sanitaire universelle », a déclaré le Pr Fabien Roch Niama, dans son allocution de circonstance.

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Il a souligné qu'un système de santé performant repose sur des diagnostics fiables, des analyses de qualité et des infrastructures modernes, capables de répondre efficacement aux besoins de la population. Pour le directeur général, le LNSP n'est pas simplement un centre d'analyses médicales mais aussi un véritable outil stratégique de l'Etat. Son rôle s'étend à la surveillance biologique des maladies à potentiel épidémique, au contrôle de qualité des médicaments, des denrées alimentaires et des eaux de consommation, ainsi qu'à l'appui scientifique indispensable à la prise de décision en matière de santé publique.

« Dans un contexte international marqué par la recrudescence des épidémies, les menaces biologiques émergentes et les défis permanents liés à la santé publique, les laboratoires nationaux de référence occupent une place centrale dans la prévention, la détection précoce et la riposte face aux urgences sanitaires », a-t-il rappelé.

Ouvrant les portes au public, le Pr Fabien Roch Niama a fait savoir que le LNSP rappelle non seulement qu'il est capable de répondre à la demande de la population, mais aussi que la confiance se construit par la transparence. La qualité se démontre par les résultats et que la santé publique demeure l'affaire de tous.