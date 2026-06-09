Congo-Brazzaville: Festival arts, sciences et culinaire - L'école internationale turco-congolaise Maarif fait découvrir son génie créatif

L'école internationale Maarif a organisé, le 8 juin, à Brazzaville la deuxième édition du Festival des arts, sciences et culinaire (Fasc).

L'édition 2026 du Fasc a été marquée, comme l'an dernier, par l'exposition des oeuvres d'art, des projets électroniques et la gastronomie de plusieurs pays.

Sur les stands disposés pour la circonstance, les élèves ont présenté divers projets scientifiques et technologiques innovants ainsi que des oeuvres artistiques créatives qui ont retenu l'attention des invités, parmi lesquels l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, et son homologue de l'Algérie, les parents d'élèves ainsi que plusieurs autres personnalités.

Des projets menés par des élèves, l'on peut citer, entre autres, le générateur électromagnétique; le montage et la programmation d'un robot domestique pour le nettoyage ; la glacière électronique; la poubelle intelligente; le congélateur portatif; l'ambulance intelligente ; les cheveux artificiels fabriqués à base des écorces du bananier, etc.

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« Le projet sur l'électromagnétisme est un générateur électromagnétique. Il est composé, entre autres, d'un interrupteur qui nous permet de lancer et d'interrompre le courant à volonté. Lorsque nous démarrons le moteur, cela crée un champ magnétique avec les bobines et fait passer le courant », a expliqué une élève.

Le Fasc a donné l'occasion aux invités de découvrir et de déguster différents mets issus de nombreuses cultures du monde (Congo, Côte d'Ivoire, Chine, Yémen, Nigeria, Maroc, Centrafrique, République démocratique du Congo, Tchad, Mali, Turquie, Cameroun, Benin, Gabon, etc).

Selon les responsables de l'école internationale turco-congolaise Maarif, le Fasc revêt une importance particulière car il valorise la recherche, les sciences, la technologie, les arts auprès du public varié. A travers cette activité, la Fondation Maarif veut encourager les jeunes à l'excellence dans l'innovation et la créativité artistique, « afin de ne pas laisser tarir leurs vocations, car la Turquie est un pays à la pointe de la recherche scientifique et technologique et est très engagé dans la promotion de la créativité par des jeunes ».

Notons que les écoles internationales Maarif sont gérées par la Fondation Maarif, une fondation publique turque créée en 2016. Elle est responsable de la création et de la gestion des établissements scolaires allant du préscolaire à l'enseignement supérieur dans différents pays.

La Fondation Maarif de Turquie est la seule organisation de ce pays autorisée à ouvrir des établissements scolaires à l'étranger. Elle a pour mission de former une jeunesse consciente, innovante et productive, apte à relever les défis de demain, et d'assure l'interaction culturelle.