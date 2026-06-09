Sénégal: 60 ans de la Bibliothèque de l'UCAD - L'oeuvre éducative de Cheikh Ahmadou Bamba revisitée

Dans le cadre de la célébration de son 60e anniversaire, la Bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) organise, en partenariat avec l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba, une journée scientifique et culturelle consacrée à l'oeuvre et à la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Prévue le 18 juin prochain, cette rencontre s'inscrit dans une série d'activités destinées à mettre en lumière la production intellectuelle de la grande figure du savoir et de la culture sénégalais.

En prélude à l'événement, une délégation de la Bibliothèque de l'UCAD, conduite par son directeur général François Malick Diouf, a effectué une visite à Touba lundi dernier pour rencontrer les autorités académiques de l'UCAK et finaliser les préparatifs de cette journée.

Placée sous le thème « Savoir et éducation comme voie de libération : de l'actualité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké », la manifestation ambitionne de favoriser une meilleure appropriation des écrits du fondateur du mouridisme par les étudiants, les chercheurs et le grand public.

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Selon François Malick Diouf, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent d'une pertinence remarquable dans les réflexions contemporaines sur l'éducation, la formation de l'homme et le développement des sociétés. « En termes de qualité, en termes de foi et en termes d'éducation, nous ne pouvions pas consacrer deux mois d'activités scientifiques et culturelles sans mettre Serigne Touba au coeur de notre événement », a déclaré le directeur général de la Bibliothèque de l'UCAD.

Pour lui, Cheikh Ahmadou Bamba occupe une place singulière dans l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'Afrique de l'Ouest. Érudit de renom et guide spirituel respecté, il a développé une conception du savoir qui dépasse la simple acquisition de connaissances pour englober la formation éthique, l'élévation spirituelle et la transformation sociale. Une vision qui continue d'inspirer des générations de chercheurs et d'intellectuels.

François Malick Diouf estime ainsi que l'étude et l'appropriation de la production intellectuelle de Cheikh Ahmadou Bamba permettent de mieux comprendre la voie qu'il a tracée pour ses disciples et, plus largement, pour l'humanité. À ses yeux, la portée de cette journée dépasse largement le cadre universitaire. « Serigne Touba a écrit ce que personne n'a produit au Sénégal, ce que personne n'a produit en Afrique », a-t-il soutenu, lançant un appel à l'ensemble des confréries religieuses ainsi qu'aux différentes sensibilités spirituelles du pays à prendre part à cette rencontre.

Le programme de la journée prévoit plusieurs panels, communications scientifiques et une table ronde autour du thème central. Les échanges permettront d'explorer l'actualité de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et sa contribution aux débats contemporains sur l'éducation, la transmission du savoir et les valeurs humaines.

Vice-recteur de l'UCAK chargé de la recherche, le professeur Ibrahima Thioub a salué cette initiative qu'il considère comme une opportunité de créer des passerelles entre différentes traditions intellectuelles. Selon lui, cette rencontre favorise notamment le dialogue entre les chercheurs issus de la tradition arabo-islamique et ceux formés dans les systèmes éducatifs occidentaux.

Il a également souligné l'importance d'une telle démarche dans un contexte où les questions liées au savoir, à l'éducation et à la valorisation du patrimoine intellectuel africain occupent une place croissante dans les débats académiques. Pour le responsable universitaire, cette journée constitue une occasion privilégiée de revisiter les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et de mettre en lumière leur actualité face aux défis du monde contemporain.