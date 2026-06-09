Sénégal: Coopération - Le président béninois Romuald Wadagni en visite à Dakar

9 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce mardi une visite d'amitié et de travail au Sénégal.

« Arrivé aux environs de 10h à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, où il a été accueilli avec les honneurs par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le Président béninois s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec son homologue au salon d'honneur », rapporte la présidence du Sénégal.

D'après la même source, les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et financière, ainsi que sur les défis sécuritaires et politiques que partage l'espace ouest-africain.

Prolongés au palais de la République, les échanges ont confirmé une volonté commune de consolider l'axe Dakar-Cotonou et de donner à l'intégration sous régionale de nouvelles dynamiques commerciales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.