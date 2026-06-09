Sénégal: Rituel mystique aux chatons - Reug Reug suspendu six mois et privé de 10% de son reliquat

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a officiellement sanctionné le lutteur Oumar Kane alias Reug Reug à la suite de la vive controverse provoquée par des images diffusées avant son combat contre Boy Niang 2.

Ces images montraient le champion en pleine préparation mystique avec des chatons, suscitant de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique et des organisations de défense des animaux.

Dans un communiqué publié ce 9 juin 2026, la FSL explique avoir examiné les faits après les nombreuses plaintes et critiques formulées par des citoyens, des amateurs de lutte, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile. La Fédération a également pris acte des excuses publiques présentées par le lutteur, qui a reconnu les faits et exprimé ses regrets.

Malgré son succès dans l'arène face à Boy Niang 2, Reug Reug n'échappe pas aux sanctions. Le Bureau exécutif de la Fédération a décidé de lui infliger une suspension de six mois, dont trois mois ferme et trois mois avec sursis. Une retenue de 10 % sur le reliquat des sommes qui lui sont dues pour ce combat a également été prononcée.

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La FSL rappelle que la « lutte sénégalaise est fondée sur des valeurs de respect, de responsabilité et d'exemplarité ». Elle estime qu'aucun comportement susceptible de ternir l'image de cette discipline ne saurait être toléré.

À travers cette décision, la Fédération entend envoyer un message clair à l'ensemble des acteurs de l'arène : « le respect des règles, de l'éthique sportive et de la législation en vigueur demeure une priorité ». Elle réaffirme également « son engagement en faveur de la protection du bien-être animal et invite les lutteurs, managers et accompagnateurs à adopter des comportements responsables afin de préserver l'image de la lutte sénégalaise ».