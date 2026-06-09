Gabon: Audience avec le Représentant Résident OMS

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience au Dr Xavier Crespin, nouveau Représentant Résident de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Gabon.

Cette rencontre a permis au responsable onusien de présenter ses civilités au Chef de l'Etat à l'occasion de sa prise de fonctions et de réaffirmer la volonté de l'OMS de poursuivre et de renforcer son accompagnement aux côtés du Gabon dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. Au cours des échanges, le Docteur Xavier Crespin a salué les progrès significatifs enregistrés par le Gabon dans le secteur de la santé depuis l'avènement de la 5e République.

Il a notamment félicité le Président de la République pour les efforts engagés en faveur du renforcement du système de santé, la modernisation des infrastructures hospitalières, l'amélioration de l'offre de soins ainsi que les nombreuses initiatives sociales destinées à rapprocher davantage les services de santé des populations. Le Représentant Résident de l'OMS a souligné que les réformes entreprises traduisent une volonté politique forte de faire de la santé un levier majeur du développement humain.

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Il a également relevé que les avancées observées renforcent la crédibilité du Gabon auprès des partenaires techniques et financiers internationaux et témoignent de l'engagement des plus hautes autorités à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Pour sa part, le Chef de l'Etat a rappelé sa vision d'un système de santé moderne, performant et accessible à tous. Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les investissements dans les infrastructures sanitaires à Libreville et dans toutes les provinces, la formation du personnel médical, l'amélioration de la gouvernance du secteur et le développement de la médecine de proximité afin de garantir à chaque Gabonais un accès équitable à des soins de qualité.

Dans ce cadre, le Représentant des Nations Unies a sollicité l'organisation au Gabon des travaux du Comité Afrique pour la Santé en août 2027, proposition à laquelle le Chef de l'État a donné son accord. L'audience s'est achevée sur une convergence de vues quant à la nécessité de renforcer davantage la coopération entre le Gabon et l'OMS, au service de l'amélioration de la santé publique et du bien-être des populations.