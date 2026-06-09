Tunisie: La STEG et la JICA développent un système intelligent de prévision de la demande en électricité

Un "Système automatisé de prévision de la demande en électricité" vient d'être développé par les experts de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) et de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), dans le cadre du "Projet de décarbonation et d'approvisionnement stable du système électrique tunisien". C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui comme l'un des principaux résultats de cette coopération, lors la dernière réunion du Comité Conjoint de Coordination (CCC) de ce projet mis en oeuvre par la STEG avec l'appui technique de la JICA.

Lancé depuis 2024 pour une durée de deux ans, ce Projet a pour but de maintenir et d'améliorer la stabilité de l'exploitation du réseau électrique, notamment avec un taux de pénétration élevé d'énergies renouvelables. En effet, sur la base de sa stratégie énergétique nationale, le gouvernement tunisien s'est fixé pour objectif de couvrir 35 % de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables (ER) d'ici 2030. Cependant, l'introduction croissante de sources d'énergie renouvelable à forte variabilité pourrait impacter la stabilité du réseau électrique.

La réunion de clôture du projet, qui a eu lieu en présence de représentants du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, de la STEG et de la JICA, a permis de présenter les résultats finaux du Projet. "La JICA est très fière d'avoir accompagné la STEG dans ses efforts pour adapter son système de gestion du réseau électrique et ses infrastructures au nouveau contexte des énergies renouvelables en Tunisie", a déclaré MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

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Le Projet a permis d'atteindre trois résultats majeurs. Au niveau de l'exploitation du réseau électrique, un "Système automatisé de prévision de la demande" a été conjointement développé conjointement entre les experts de la STEG et de la JICA, en utilisant les derniers algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning). Ce système modernise les tâches quotidiennes de prévision de la demande, permettant d'avoir des prévisions adaptées aux conditions météorologiques réelles, améliorant ainsi l'efficacité et l'exactitude de la gestion du réseau.

Par rapport à la pénétration de la mobilité électrique, un transfert de technologie et un partage d'expériences ont été menés afin d'intégrer de manière sûre et fluide l'infrastructure de recharge pour Véhicules Electriques (VE) au réseau électrique national. Ces travaux alimenteront directement le document intitulé « Exigences Techniques pour le Raccordement des Infrastructures au Réseau National d'Electricité », actuellement en cours d'élaboration par la STEG. En ce qui concerne le système de stockage d'énergie par batteries (Battery Energy Storage Systems _BESS), un projet des spécifications techniques concernant ce système de BESS raccordé au réseau a été élaboré et sera finalisé par la STEG.

S'appuyant sur les connaissances et les technologies acquises dans le cadre de ce projet, le Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, la STEG et la JICA continueront à travailler ensemble afin de valoriser et de développer davantage ces acquis dans le but d'assurer un approvisionnement stable en électricité et de promouvoir un développement durable et bas carbone pour la Tunisie.