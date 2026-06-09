Tunisie: Les cartes de journaliste 2025-2026 enfin prêtes

La commission indépendante chargée de l'attribution de la carte nationale de journaliste professionnel a annoncé que les cartes professionnelles au titre des années 2025 et 2026 sont désormais prêtes et seront distribuées à partir de ce mercredi 10 juin 2026.

Dans un communiqué officiel, la commission précise que la remise des cartes débutera au siège de l'institution situé au 1, avenue Mohamed Béji Caïd Essebsi, Centre urbain nord à Tunis (services de l'information et de la communication relevant de la présidence du gouvernement).

La carte de journaliste professionnel indépendant (freelance) sera remise en main propre à son titulaire. Pour les journalistes employés dans des médias, la carte sera délivrée au représentant de la société médiatique concernée, sur présentation du cachet officiel de l'entreprise.

Par ailleurs, la commission indique que les délais de recours contre les décisions de refus sont fixés à dix jours à compter de la date d'affichage de ce communiqué au siège de la commission et de sa publication sur sa page officielle.