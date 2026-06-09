Tunisie: Évasion de Mornaguia - 38 ans de prison pour les cerveaux de l'opération

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Tunis a rendu son verdict final dans l'affaire de la spectaculaire évasion de la prison de Mornaguia. Le tribunal a confirmé la peine maximale de première instance à l'encontre des cinq principaux terroristes en fuite, à savoir Nader Ghanmi, Ahmed Melki, Ameur Belazi, Raed Touati et Alaeddine Ghazouani, qui écopent définitivement de 38 ans de réclusion criminelle.

Au-delà de ces lourdes condamnations, la Cour a profondément révisé les jugements des autres co-accusés. Elle a notamment prononcé un non-lieu en faveur de quatre suspects, parmi lesquels figurent des agents pénitentiaires initialement poursuivis. Le sort des autres prévenus a été globalement allégé, avec sept accusés qui voient leur peine réduite à 7 ans de prison, et huit autres condamnés à deux ans de prison assortis du sursis.

À l'inverse, la rigueur est restée de mise pour deux des complices, dont les peines ont été alourdies pour atteindre 7 ans de prison ferme. Pour rappel, cette affaire hautement sensible concernait l'évasion à l'automne 2023 de cinq détenus classés particulièrement dangereux, qui avaient finalement tous été capturés par les forces de sécurité après quelques jours de cavale.