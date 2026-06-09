Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Des rencontres d'affaires et de partenariat, le 27 juin à Sfax

9 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les rencontres d'affaires et de partenariat tuniso-algériennes se tiendront le 27 juin courant, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération économique et à promouvoir les partenariats entre les opérateurs des deux pays.

Organisée en collaboration avec la Chambre de commerce de Némemcha-Tébessa, cette manifestation verra la participation d'une délégation d'hommes d'affaires algériens représentant plusieurs secteurs d'activité.

Ces rencontres offriront aux entreprises tunisiennes et algériennes une plateforme d'échange pour explorer de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement, examiner les perspectives de partenariat et partager leurs expériences. L'objectif étant de dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à consolider l'intégration économique tuniso-algérienne et à favoriser les contacts directs entre les acteurs économiques des deux pays.

La Chambre de commerce et d'industrie de Sfax a invité les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cet événement à s'inscrire au préalable via un formulaire en ligne.

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