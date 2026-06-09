Sénégal: A Dakar, le président Béninois a échangé avec Bassirou Diomaye Faye

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et le nouveau chef de l'Etat béninois, Romuald Wadagni, ont fait part mardi à Dakar de leur volonté commune de renforcer la coopération économique et financière entre les deux pays, a-t-on appris de source officielle.

Le président du Bénin, a été reçu avec les honneurs à l'aéroport militaire Léopold Sedar Senghor, à Dakar, par son homologue Bassirou Diomaye Faye. Un tête-à-tête au salon d'honneur, prolongé au palais de la République, a confirmé une volonté commune de renforcer l'axe Dakar-Cotonou , autour de la coopération économique et financière", a indiqué la présidence sénégalaise dans un message publié sur le réseau social X.

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