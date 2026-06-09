Afrique: Dakar hôte de trois rencontres sur la décentralisation sur le continent

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La capitale sénégalaise va accueillir du 10 au 12 juin prochain trois grands événements portant sur la décentralisation africaine dont la 35ème session du Comité exécutif de l'organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), a appris l'APS des organisateurs.

Le colloque international du Réseau des femmes élues locales d'Afrique, (REFELA) et l'Assemblée générale élective du REFELA sont également prévus à Dakar durant la même période, indique la même source.

Organisées par l'Association des maires du Sénégal (AMS), qui assure actuellement la présidence de CGLU-Afrique, ces rencontres "marquent les premières retrouvailles de l'organisation depuis l'Assemblée générale de mars dernier, à Nouakchott", peut-on lire dans le communiqué transmis à l'APS.

Les discussions porteront essentiellement sur l'approbation des comptes de l'exercice 2025 et l'examen du cadre stratégique pour la relance de l'organisation, indique-t-on.

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La préparation de la participation des membres africains au Congrès mondial de CGLU Monde, qui se tiendra à Tanger (Maroc) du 22 au 25 juin 2026 sera également évoquée au cours de cette rencontre placée sous le patronage du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

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