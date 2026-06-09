Sénégal: Le lutteur Reug Reug suspendu pour une durée de six mois (FSL)

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a annoncé, mardi, la suspension du lutteur Oumar Kane dit Reug Reug, pour une durée de six mois, dont trois mois ferme et trois mois avec sursis ainsi qu'une ponction de 10 % sur son reliquat du dernier combat contre Boy Niang 2.

Ces sanctions font suite suite à la polémique provoquée par un bain mystique avec des chatons lors de son combat gagné face à Boy Niang 2, dimanche à l'arène nationale.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, la FSL indique avoir "examiné les faits après les réactions suscitées par des images largement relayées sur les réseaux sociaux et ayant provoqué l'émotion de nombreux citoyens, amateurs de lutte, organisations de défense des animaux et acteurs de la société civile".

L'instance dirigeante de la lutte sénégalaise dit avoir "pris acte de la reconnaissance des faits par le lutteur ainsi que des excuses publiques qu'il a présentées au peuple sénégalais".

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La Fédération rappelle que "la lutte sénégalaise est porteuse de valeurs de respect, de responsabilité, de discipline et d'exemplarité", soulignant qu"'aucun comportement de nature à ternir l'image de cette discipline ne saurait être toléré".

Selon le communiqué, "les sanctions décidées par le Bureau exécutif compétent visent à faire respecter les règles, préserver l'intégrité de la discipline et rappeler aux acteurs de l'arène leurs responsabilités vis-à-vis du public".

La FSL réaffirme par ailleurs son attachement au respect de la législation en vigueur et à la protection du bien-être animal.

Elle invite l'ensemble des lutteurs, écuries, managers et accompagnateurs à adopter des comportements responsables afin de préserver l'image et le rayonnement de la lutte sénégalaise.

Lire l'article original sur APS.

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