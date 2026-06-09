Sénégal: Bakel enregistre ses premières pluies, marquant le début de l'hivernage

Bakel — Le département de Bakel (est) a enregistré dans la nuit de lundi à mardi ses premières pluies avec d'importantes quantités dépassant 50mm par endroits.

"C'est le début de l'hivernage dans la zone avec surtout des quantités qui dépassent 50mm par endroits", a déclaré Nouhan Ndiaye, chef de Brigade des ressources en eau de Saint-Louis, dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Concernant les quantités de pluie tombées dans la nuit de lundi à mardi, Bakel a enregistré 27,7 mm, Bêlé 75 mm, Kéniéba 10,2 mm, Kidira 77 mm et Ballou 21 mm, a indiqué M. Ndiaye.

Il ajoute que la commune de Sinthiou Fissa a enregistré 5,4 mm, celle de Moudéry 10,5 mm alors que Gabou a enregistré 11,5 mm.