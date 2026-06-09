Sénégal: Kaffrine - Vers la création d'une vingtaine de parcelles de démonstration pour la gestion durable des terre

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le coordonnateur régional de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) de Kaffrine (centre), Bassirou Sarr, a annoncé, lundi, la création d'une vingtaine de parcelles de démonstration dans le département éponyme pour faciliter la gestion durable des terres.

"Nous allons créer une vingtaine de parcelles de démonstration dans le département de Kaffrine, afin de faciliter la gestion durable des terres et multiplier davantage les nouvelles technologies de production", a-t-il notamment déclaré.

Il s'exprimait en marge d'un atelier de restitution des projets de service agricoles pilotés par l'ANCAR, en collaboration avec l'Agence Belge de coopération internationale (ENABL) et le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB).

La rencontre a été présidée par l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, en présence des autorités administratives territoriales et des membres de différentes organisations professionnelles agricoles.

"L'objectif du projet est de faire en sorte qu'à travers les filières choisies (maïs, mil, sorgho, riz, niébé), les producteurs puissent avoir une forte capacité technique de rehausser les rendements au niveau des parcelles", a dit M. Sarr.

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