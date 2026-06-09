Sénégal: Journée scientifique sur la vie et l'oeuvre du professeur Thierno Ka, jeudi

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Institut islamique de Dakar annonce qu'il organise le jeudi, 11 juin, une Journée scientifique consacrée à la vie et l'oeuvre de son ancien directeur, le Professeur Thierno Ka, décédé le 5 septembre 2024, à l'âge de 74 ans.

Cette cérémonie d'hommage, organisée en partenariat avec l'Assemblée mondiale de la Jeunesse musulmane (WAMY) et l'ONG turque "La Voie de la Charité" (Şefkat Yolu), est placée sous le signe de la "reconnaissance et de la célébration d'un parcours intellectuel d'exception", a appris l'APS des initiateurs.

Elle vise également à rendre un vibrant hommage au professeur Thierno Ka, "grande figure du monde académique, et à mettre en lumière son apport scientifique, éducatif et institutionnel, ainsi que son engagement constant au service de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal", renseigne la même source.

Des universitaires, chercheurs et des personnalités institutionnelles sont attendus à cette manifestation scientifique.

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Né en 1950, Thierno Ka a fait ses études coraniques dans le Saloum, puis à Saint-Louis et à Dakar. Il a poursuivi ses études supérieures en Libye, au Koweït et en France où il a obtenu une thèse de doctorat à la Sorbonne, en 1982.

Chercheur émérite à l'IFAN-Cheikh Anta Diop, Thierno Ka est auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur l'enseignement et la culture arabo-islamique au Sénégal.

Décédé le 5 septembre 2024, à Dakar, le Pr Ka a été également commissaire général au pèlerinage à La Mecque entre 2002 et 2004.

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