Sénégal: Le pays réaffirme son engagement à l'intégration progressive du numérique dans les pratiques pédagogiques (Tutelle)

Le Sénégal s'est engagé au développement du numérique dans les établissements scolaires à travers l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques, a relevé, mardi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Papa Malik Ndao.

"Nous sommes sur beaucoup de chantiers, mais le principal programme que nous déroulons est la refondation curriculaire ", a d'abord souligne M. Ndao à l'ouverture du deuxième regroupement de la filière des cadres éducatifs du Collège international de Villers-Cotterêts qui se poursuit jusqu'au vendredi.

Venu représenter le ministre de l'Éducation nationale à l'ouverture de cette rencontre il a tenu à rappeler que "le Sénégal s'est engagé dans le développement du numérique éducatif dans les établissements scolaires, avec l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques".

"Les thématiques retenues pour ce regroupement rejoignent les principaux chantiers engagés par le Sénégal dans le cadre de la refondation curriculaire", a-t-il dit aux cadres éducatifs venus de plusieurs pays francophones.

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Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a également présenté aux participants le Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS), qu'il cite comme "un levier important pour améliorer les enseignements et les apprentissages à travers l'utilisation des langues nationales à côté du français".

Papa Malik Ndao s'est aussi attardé sur les efforts consentis dans la formation continue des enseignants, à travers des dispositifs de formation à distance et en présentiel.

"Ces trois thématiques épousent véritablement les objectifs de ce regroupement", a-t-il soutenu, notant que "les participants auront l'occasion de découvrir sur le terrain plusieurs expériences menées dans les écoles sénégalaises".

La directrice régionale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) pour l'Afrique de l'Ouest, Ouidad Teebba, a estimé pour sa part que "ce regroupement vise à permettre aux cadres éducatifs de sept pays francophones de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble aux meilleures pratiques en matière de formation et de promotion de la langue française".

"Il s'agit de former, d'accompagner et de faire dialoguer les cadres éducatifs afin de mutualiser les bonnes expériences et réfléchir ensemble aux meilleures pratiques pour promouvoir un meilleur travail en matière de formation autour de la langue française", a-t-elle martelé.

Selon elle, "l'intérêt majeur du projet réside dans la dynamique de coopération entre les participants et dans les échanges de pratiques entre responsables chargés de porter les réformes éducatives au sein de leurs pays respectifs".