Tunisie: Selon une étude, un tiers des Tunisiens seront âgés de 60 ans et plus d'ici 2054

Selon une étude prospective de l'Institut national de la statistique (INS), la Tunisie s'apprête à faire face à un vieillissement sans précédent de sa population. Le pays devrait également atteindre une croissance démographique zéro au milieu du siècle.

D'ici trente ans, le visage démographique de la Tunisie aura profondément changé. Selon l'étude sur les « Projections démographiques » réalisée par l'Institut national de la statistique (INS), les personnes âgées de 60 ans et plus représenteront un tiers de la population tunisienne à l'horizon 2054.

La démographe Ibtihal Bouchoucha a décrypté ces données qui témoignent d'une transition démographique accélérée. Ce vieillissement de la population s'accompagnera d'un net coup de frein de la dynamique globale. Selon la même source, la croissance démographique va continuer à ralentir pour atteindre un taux de 0 % à l'horizon 2050, marquant ainsi une stabilisation définitive du nombre d'habitants dans le pays.

Des prévisions pour éclairer l'avenir

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Si ces chiffres dessinent une tendance lourde, l'experte a toutefois rappelé la nature de ces travaux. L'importance de ces projections réside avant tout dans leur capacité à fournir une modélisation probable de l'avenir pour guider les politiques publiques.

Mme Bouchoucha a ainsi nuancé ces conclusions en rappelant qu'il s'agit de prévisions et de probabilités, et non d'une trajectoire inéluctable. Ces trajectoires démographiques restent soumises aux évolutions futures de la réalité socio-économique et sanitaire du pays, qui pourraient en modifier le cours d'ici les prochaines décennies.