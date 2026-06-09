Tunisie: Le géant indien Jindal Group envisage des investissements au pays

La Tunisie pourrait prochainement attirer de nouveaux investissements en provenance de l'Inde. Le groupe industriel indien Jindal Group, l'un des plus importants conglomérats du pays asiatique, a exprimé son intérêt pour le lancement de projets d'investissement en Tunisie et sa volonté d'effectuer une visite de prospection dans les plus brefs délais afin d'explorer les opportunités de coopération.

Cette annonce a été faite à l'occasion d'une rencontre tenue à New Delhi entre Hamadi Louati, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie en Inde, et une délégation du groupe indien conduite par Hervinder Singh, président du groupe, accompagné de Kirit Sobti, conseiller chargé des investissements en Afrique.

Organisée dans le cadre du programme de l'ambassade visant à promouvoir la Tunisie auprès des investisseurs étrangers et à attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE), cette réunion a permis de mettre en avant les atouts économiques du pays ainsi que les perspectives de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques.

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Au cours des échanges, le représentant tunisien a présenté les principales caractéristiques du climat d'investissement en Tunisie, soulignant les opportunités offertes dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Il a notamment mis en avant un cadre législatif favorable aux investissements, une main-d'oeuvre qualifiée et multilingue, des infrastructures développées, ainsi qu'un réseau important de zones industrielles et technologiques équipées.

La position géographique stratégique de la Tunisie, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, a également été présentée comme un atout majeur pour les entreprises souhaitant accéder à ces deux marchés depuis une plateforme de production compétitive.

De son côté, la délégation indienne a présenté les activités du Jindal Group, l'un des plus anciens et des plus importants groupes industriels de l'Inde. Fondé par le défunt industriel O.P. Jindal, le groupe s'est développé au fil des décennies pour devenir un acteur de référence dans plusieurs secteurs clés, notamment la sidérurgie, les chemins de fer, l'énergie, les énergies renouvelables, les mines, le ciment, les infrastructures et les activités portuaires.

Présent sur plusieurs continents, notamment en Afrique, le groupe gère aujourd'hui d'importants projets industriels et énergétiques à l'échelle internationale. Ses représentants ont indiqué suivre avec intérêt l'évolution de l'environnement économique tunisien et les opportunités offertes par la transition énergétique, le développement industriel et les infrastructures.

À l'issue de la rencontre, les responsables du groupe ont exprimé leur volonté de se rendre prochainement en Tunisie afin d'approfondir les discussions avec les autorités et les acteurs économiques concernés. L'objectif affiché est d'identifier des projets concrets susceptibles de déboucher sur des investissements et des partenariats durables.