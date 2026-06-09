Tunisie: Attention aux faux sites se faisant passer pour la Poste

La Poste tunisienne a mis en garde ses clients contre la circulation de sites internet frauduleux usurpant son identité et prétendant entretenir des partenariats officiels avec l'institution, dans le but de collecter et d'exploiter les données personnelles des utilisateurs.

Dans un communiqué, l'établissement rappelle qu'il n'exige en aucun cas la communication des mots de passe ou des codes confidentiels des clients, ni par téléphone, ni par message, ni via quelque canal que ce soit. Il appelle ainsi ses usagers, notamment les détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques, à la plus grande vigilance face à ces plateformes suspectes.

La Poste tunisienne insiste sur le fait qu'elle n'a aucun lien avec ces sites frauduleux et met en garde contre toute interaction avec ces derniers, susceptibles de servir à des opérations de phishing et de piratage.

Enfin, l'institution indique qu'elle engagera les procédures juridiques nécessaires contre toute partie impliquée dans l'usurpation de son identité ou dans la promotion illégale de ses services à des fins trompeuses.