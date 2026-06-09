Tunisie: La SNCFT met en garde après des défaillances de barrières ferroviaires

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a appelé les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance au niveau de plusieurs passages à niveau situés dans les régions de Ben Arous et de Bir El Kassaa, en raison de dysfonctionnements touchant les dispositifs de barrières de sécurité.

Dans un communiqué publié ce mardi, la société précise que ces perturbations sont liées à des actes de vol répétés ayant endommagé certains équipements, en attendant l'achèvement des travaux de réparation actuellement en cours.

Les passages à niveau concernés sont celui de la mosquée Chifaa à Ben Arous, celui de l'Office des céréales à Bir El Kassaa, ainsi que le croisement situé au niveau du marché de gros de Bir El Kassaa.

La SNCFT appelle ainsi l'ensemble des usagers de la route à respecter strictement les règles de circulation et les signaux de sécurité, et à s'assurer de l'absence de trains avant tout franchissement de ces passages à niveau.

L'entreprise publique indique enfin que ses équipes techniques poursuivent les opérations de maintenance et de réparation afin de rétablir le bon fonctionnement des équipements dans les plus brefs délais.