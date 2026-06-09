Sénégal: Visite de travail - Le président béninois Romuald Wadagni attendu au Dakar pour renforcer la coopération bilatérale

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a entamé ce mardi une tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest qui le conduira successivement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Cette visite d'amitié et de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Bénin et ses partenaires de la sous-région.

Selon un communiqué de la Présidence béninoise, cette tournée intervient auprès de plusieurs États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui partagent avec le Bénin une monnaie commune ainsi qu'une même institution d'émission, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

Au cours de son séjour au Sénégal, le chef de l'État béninois doit s'entretenir avec les plus hautes autorités du pays afin d'examiner les perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux nations. Les discussions devraient également porter sur le renforcement de la solidarité entre les peuples ouest-africains ainsi que sur les enjeux liés à la sécurité régionale.

Cette mission diplomatique s'inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement avec les pays de la sous-région. Elle intervient après des étapes effectuées récemment au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire.

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Pour les autorités béninoises, ces déplacements témoignent de l'importance accordée au dialogue politique, à la coopération économique et à l'intégration régionale au sein de l'espace ouest-africain. Le Sénégal constitue ainsi une étape stratégique de cette tournée, dans un contexte marqué par la volonté des États de la région de consolider leurs partenariats et de relever ensemble les défis économiques et sécuritaires.

La visite devrait permettre de renforcer davantage les liens historiques entre Cotonou et Dakar, tout en ouvrant la voie à de nouvelles initiatives de coopération au bénéfice des populations des deux pays.