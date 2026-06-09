Afrique de l'Ouest: Hydrocarbures - Hausse de 6% du résultat net de la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire au premier trimestre 2026

Au l'issue du premier trimestre 2026, le résultat net de la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire s'est accru de 6% par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité trimestriel établi par les dirigeants de cette entreprise.

Ce résultat net s'est en effet élevé à 2,329 milliards de FCFA contre 2,207 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 154,392 milliards de FCFA contre 148 milliards de FCFA au premier trimestre 2025, soit une progression de 4,3%. De l'avis de la direction de l'entreprise, cette évolution est principalement imputable à l'augmentation des volumes vendus sur la quasi-totalité des canaux. Elle estime par ailleurs que ce chiffre d'affaires a été réalisé dans un contexte économique dynamique.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires avant impôts s'est légèrement replié de -0,6% en s'établissant à 3,119 milliards de FCFA contre 3,137 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Acteur majeur du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire et filiale de la multinationale TotalEnergies, les activités principales de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire sont l'approvisionnement et la commercialisation d'énergies (carburant, gaz de pétrole liquéfié en conditionné et en vrac, lubrifiants, énergies renouvelables) à travers un réseau de 182 stations-services et à destination des marchés professionnels.