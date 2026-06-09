Soudan: L'ambassadeur Mufaddal s'adresse au conseil des gouverneurs de l'AIEA

L'ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne, s'est adressé au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s'est tenu du 8 au 12 juin 2026.

Il a exhorté l'Agence et les États membres à soutenir les efforts du Soudan pour rétablir les services de diagnostic et de traitement du cancer dans les centres publics touchés par la guerre.

L'ambassadeur s'est félicité des progrès accomplis dans le projet de rétablissement des services de radiothérapie au Centre national du cancer de Wad Madani, soulignant l'achèvement de sa première phase et les efforts en cours pour acquérir du matériel de diagnostic et de radiothérapie et fournir un accélérateur linéaire au centre.

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Il a également appelé les États membres et les institutions financières régionales et internationales à soutenir l'initiative « Maïs pour l'alimentation » lancée par l'Agence internationale de l'énergie atomique en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), soulignant l'empressement du Soudan à recevoir une délégation technique de l'Agence afin d'évaluer la situation de la Commission de l'énergie atomique et des institutions nationales connexes, d'identifier leurs besoins urgents et d'élaborer un plan pour leur réhabilitation et le renforcement de leurs capacités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des ressources en eau et de la sécurité alimentaire.