Ile Maurice: À J-10 du Grand oral - Tensions sur les rayons et soupçons de rétention de stocks

Avant la présentation du Budget, le 19 juin, des contraintes d'approvisionnement sont parfois constatées pour certains produits de consommation courante dans certains commerces. Ce phénomène, déjà constaté avant les précédents exercices budgétaires, se traduit parfois par des difficultés d'approvisionnement rapportées par les consommateurs. Celles-ci sont souvent attribuées à des pratiques de rétention de stocks dans un contexte d'anticipation de hausses de prix, alimentant des soupçons de pénuries dites artificielles.

Dans le même temps, cette période d'incertitude semble encourager des comportements d'achats anticipés. Craignant de possibles ajustements de prix à l'issue du Budget, certains consommateurs augmentent leurs achats de précaution, ce qui contribue à accentuer la pression sur la demande. Actuellement, des perturbations sont notamment observées sur quelques produits de consommation courante, dont les cigarettes et le gaz ménager. Toutefois, la situation apparaît contrastée selon les points de vente. Si certains consommateurs disent faire face à des difficultés d'approvisionnement, d'autres affirment n'avoir constaté aucun problème particulier.

Stratégie

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Pour le président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, Suttyhudeo Tengur, ce phénomène s'inscrit dans une logique récurrente observée à l'approche de chaque Budget : «Au cours des cinq dernières années, les prix de l'alcool et des cigarettes ont connu une tendance à la hausse. Cela reste dans l'esprit des consommateurs, qui anticipent une nouvelle hausse et achètent en conséquence.» Suttyhudeo Tengur estime également que cette anticipation influence aussi les commerçants : «Sachant que certains produits risquent d'augmenter, les commerçants adoptent une stratégie de rétention».

Du côté des détaillants, le porte-parole du Shop Owners Association, Suttydanand Dussoye, évoque une baisse des livraisons, notamment pour les cigarettes, tandis que la situation de l'alcool reste à surveiller dans les prochains jours. «Les petits commerces ne peuvent pas se permettre de stocker de grandes quantités. Certains, toutefois, gardent leurs stocks en attendant le Budget en cas de hausse pour vendre à de meilleurs prix», affirme-t-il. Le porte-parole de la Shop Owners Association souligne par ailleurs que la demande reste contrainte dans les petits commerces, où les consommateurs n'ont pas toujours la capacité d'acheter au-delà de leurs besoins immédiats.

Sollicité, le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, assure qu'il n'y a pas de rupture de gaz ménager au niveau de la State Trading Corporation, précisant que l'organisme dispose d'un stock couvrant plus de 50 jours. Les difficultés signalées sur le terrain ne concernent donc pas une pénurie.

Parallèlement, dans un communiqué, TotalEnergies Marketing Mauritius Ltd annonce que depuis le 1er juin, Racso Distribution Co. Ltd a été désigné comme nouveau distributeur de ses produits de gaz de pétrole liquéfié en remplacement de Central Distributors Company Limited. Cette transition vise, selon l'entreprise, à garantir la continuité de l'approvisionnement et à maintenir les stan- dards de qualité et de fiabilité du service. La distribution est désormais organisée comme suit : le gaz domestique -rouge, jaune et Safelight - est destiné aux revendeurs des régions de Port-Louis, Plaines-Wilhems, Rivière-Noire, Moka et Flacq, tandis que le gaz commercial (bonbonne de 40 kilos, 12 kilos commercial et chariots élévateurs) est distribué à l'échelle de l'île.

«Vous pouvez être assurés que toutes les commandes de GPL continueront d'être traitées avec le même engagement d'excellence que vous avez toujours connu. Cette transition a été soigneusement planifiée afin de garantir la continuité du service, sans interruption, et de maintenir les hauts standards de qualité et de fiabilité que vous attendez», affirme TotalEnergies Marketing Mauritius Ltd dans le communiqué.

Hotline 185

Par ailleurs, Michaël SikYuen rappelle que la capacité de stockage dans les stations-service est encadrée. En moyenne, environ 150 bonbonnes de gaz peuvent être stockées par station. Les autorités envisagent toutefois une révision de ces limites pour certaines grandes stationsservice mieux ventilées et plus modernes.

Le ministre lance un appel aux consommateurs qui constatent des difficultés d'approvisionnement ou soupçonnent des pratiques de rétention de stocks à signaler ces situations via la hotline 185 de la Consumer Affairs Unit. «Dès qu'une plainte est enregistrée, nos officiers interviennent pour vérifier sur place. Nous procédons immédiatement aux vérifications et, le cas échéant, nous dressons une contravention. Il est important de donner des précisions, notamment sur le produit et le point de vente concerné.»