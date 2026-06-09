Ile Maurice: Une grand-mère sous le choc après avoir subi la violence de son petit-fils

Une pensionnaire âgée de 67 ans, habitant à Roche-Bois, dit vivre dans la peur après une violente agression survenue dimanche matin, le 7 juin 2026.

Selon sa déposition, vers 8h00, elle aurait demandé à son petit-fils de 20 ans, connu comme étant un utilisateur de drogue, de rentrer au domicile familial. La situation aurait rapidement dégénéré. Le jeune homme se serait emporté et lui aurait asséné une première gifle au visage. Malgré la douleur et le choc, la victime aurait tenté de lui parler, mais aurait à nouveau été frappée.

Les faits auraient ensuite pris une tournure plus grave. Le jeune homme lui aurait réclamé de l'argent. Face au refus de sa grand-mère, il se serait montré encore plus agressif, proférant des menaces de mort : «Donn mwa Rs 100 sinon mo pou touy twa». Craignant pour sa sécurité, la grand-mère aurait finalement remis la somme demandée.

La victime affirme que ce type de comportement n'est pas isolé, évoquant des insultes et des demandes répétées de la part de son petit-fils. Elle indique également qu'une plainte avait déjà été déposée en mars 2026 par son époux pour un larcin impliquant ce petit-fils.

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Souffrant des coups reçus, elle a été examinée à l'hôpital Dr Jeetoo. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, mais la police a ouvert une enquête et le suspect est activement recherché. Une affaire qui met en lumière la détresse d'une famille, mais surtout la vulnérabilité d'une personne âgée confrontée à la violence au sein même de son foyer.