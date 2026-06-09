Ile Maurice: Une femme dans un état critique après une chute d'un véhicule en mouvement

Une habitante de L'Escalier, âgée de 38 ans, lutte actuellement pour sa survie à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose Belle, après un grave incident survenu dans la matinée du lundi 8 juin sur la route royale à L'Escalier.

La police a été alertée vers 9 h 16. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert la trentenaire allongée sur la chaussée avec d'importantes blessures à la tête. Quelques mètres plus loin se trouvait une camionnette impliquée dans l'incident.

L'époux de la victime, âgé de 42 ans, qui se trouvait au volant du véhicule, a expliqué aux enquêteurs qu'il circulait avec son épouse, dont il est séparé, lorsque celle-ci, assise à l'arrière de la camionnette, aurait ouvert la portière avant de sauter du véhicule en marche. Toujours selon cette version, la femme aurait perdu connaissance après sa chute. Elle a été transportée dans un premier temps à la Mediclinic de L'Escalier avant d'être transférée par le SAMU à l'hôpital Jawaharlal Nehru,Rose Belle où elle a été admise en soins intensifs. Son état de santé est jugé critique.

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Les circonstances entourant ce drame demeurent toutefois floues et font actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Les images d'une caméra Safe City installée dans la région auraient capté une partie des événements et sont en cours d'analyse par les enquêteurs.

L'affaire a pris une autre tournure après la déposition du père de la victime. Ce dernier a déclaré à la police que sa fille aurait été victime à plusieurs reprises de violences conjugales. Selon ses dires, elle aurait quitté le domicile conjugal à plusieurs occasions pour se réfugier chez lui à Saint-Aubin.

Les téléphones portables de la victime et de son époux doivent être saisis pour analyse, tandis qu'une fouille du véhicule a également été ordonnée. Le conducteur a été placé en détention pour les besoins de l'enquête.