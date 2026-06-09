Ile Maurice: Les salaires de la discorde

Alors que le gouvernement martèle depuis sa prise de pouvoir que les caisses de l'État sont vides, la population était loin de se douter que certains cadres de cette instance régulatrice étaient aussi grassement rémunérés. Dans une publication mise en ligne vendredi dernier, Franco Quirin a effectivement révélé que la HRID dispose d'une masse salariale de Rs 3,35 millions mensuels. Un simple calcul ramène ce montant à environ Rs 43 millions annuellement (si l'on inclut le 13e mois).

Rs 258 750 pour un... «part-timer»

Rs 43 millions déboursées annuellement uniquement en frais de salaires, excluant toutes autres dépenses annexes, alors qu'il convient de souligner que le calendrier hippique, qui s'étend d'avril à décembre, ne comporte que 27 journées de courses. Une véritable manne financière pour les employés de cette division hippique, dont certains étaient dans un passé récent très proches du Mauritius Turf Club, à l'image du Chief Stipe Stéphane de Chalain et de ses deux adjoints, Julia Keevy et Yahia Nazroo. À ce titre, le salaire mensuel du dernier nommé (Rs 258 750), qui exerce comme... part-timer, interpelle au plus haut point. L'ironie veut qu'il perçoive le même salaire que sa collègue, pourtant employée à temps plein !

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Il est bon de noter que le Head de la Horse Integrity Division, le Britannique Paul Beeby, touche mensuellement un salaire net de Rs 649 706, alors que le Chief Stipe, Stéphane de Chalain, empoche Rs 350 000. Le cas du Britannique Mark Blackman, engagé cette saison comme Racing Specialist, soulève également des interrogations. Blackman, qui est un ancien collègue de Paul Beeby au sein de la British Horse Racing Authority, touche un salaire mensuel de Rs 557 102, ce qui constitue une rémunération nettement supérieure à celle du Chief Stipe actuel.

Commissaires de course décriés

À titre de comparai son, la masse salariale de la défunte Horse Racing Division (HRD) sous l'ancien régime était d'environ Rs 1,2 million par mois, soit environ Rs 26 millions sur 13 mois. Alors qu'elle était censée être un upgrade de la HRD, force est de constater que la division hippique actuelle peine à convaincre.

Les commissaires de courses, censés veiller sur l'intégrité des courses, accumulent les casseroles depuis l'année dernière et ont depuis longtemps perdu toute crédibilité. Ils sont vivement décriés aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les milieux hippiques. Et ce n'est certainement pas un hasard si des informations circulent selon lesquelles le contrat d'un des stipes étrangers ne sera pas renouvelé prochainement.

Ils sont nombreux à penser que ces révélations constituent une véritable source d'embarras pour le gouvernement à dix jours de la présentation du Budget. Comment peut-on venir repousser l'âge de la pension à 65 ans, couper toutes les allocations sociales de la Mauritius Revenue Authority et cautionner, par la même occasion, une telle incompétence et de telles largesses au sein de la HRID, avec l'argent des contribuables ?

Sur sa page Facebook, le député Franco Quirin n'a d'ailleurs pas manqué de demander à la population de juger si de tels salaires, dans le contexte actuel, étaient justifiés et justifiables.