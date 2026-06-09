Ile Maurice: L'université de Maurice ouvre la voie aux futures femmes scientifiques

L'université de Maurice (UoM) a accueilli, le mercredi 3 juin, la première édition du STEM Future Dialogue, une initiative de la Doctoral School visant à encourager davantage de jeunes filles à s'orienter vers les filières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Organisé avec le soutien du programme SADC Women in Science, Engineering and Technology Organisation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, l'événement a réuni doctorants, anciens doctorants et élèves du secondaire autour d'un dialogue interactif consacré aux métiers et aux carrières scientifiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-chancelier de l'UoM, Kavi Kumar Khedo, du Pro Vice-Chancellor Academia, Ponnadurai Ramasami, du Pro Vice-Chancellor Planning and Resources, Sawkut Ally Rojid, ainsi que de la Registrar, Mme Issur-Goorah. Au total, 80 élèves issus de 22 établissements secondaires publics et privés ont participé à cette demi-journée d'échanges.

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Dans son allocution de bienvenue, la directrice de la Doctoral School, Vidushi Neergheen, a souligné le rôle essentiel des études doctorales dans la production de nouvelles connaissances et la recherche de solutions aux défis sociétaux. Elle a rappelé que l'UoM compte actuellement 265 doctorants, engagés dans des recherches couvrant un large éventail de disciplines. Elle a également mis en avant la forte représentation féminine au sein de cette communauté académique.

(De g. à dr.) Pooja Seenauth, Menakha Jhawry, Jaishikha Dawahoo et Warda Jaumbocus, intervenantes de l'UoM lors du «STEM Future Dialogue 2026».

Les participants ont pu découvrir les parcours inspirants de deux anciens doctorants, le Dr B. Y. Ruhomally et le Dr D. Lobine, qui ont partagé leurs expériences, les défis rencontrés au cours de leurs recherches et les opportunités offertes par les carrières scientifiques. Une séance de questions-réponses a ensuite permis aux élèves d'échanger directement avec les intervenants.

La seconde partie du programme a été marquée par une table ronde réunissant plusieurs doctorants de différentes facultés. Modérée par Vidushi Neergheen, la discussion a porté sur les compétences nécessaires pour réussir dans les domaines STEM, les obstacles à surmonter et l'importance de la persévérance.

Pour le professeur Khedo, l'avenir de Maurice repose largement sur sa capacité à former des chercheurs, ingénieurs et innovateurs capables de répondre aux enjeux de demain. Il a encouragé les jeunes à cultiver leur curiosité et à croire en leur potentiel. Le STEM Future Dialogue a ainsi offert une plateforme privilégiée pour démystifier les études doctorales et inspirer une nouvelle génération de talents scientifiques.