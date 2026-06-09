Afrique: Maroc, Tunisie, Algérie... voici les prix des billets des sélections arabes au Mondial 2026

Les prix des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 affichent de fortes disparités entre les sélections arabes participantes, selon des données publiées ce lundi 8 juin 2026 par des sources américaines spécialisées dans le suivi du marché secondaire des tickets.

D'après la plateforme TicketData, spécialisée dans l'analyse des prix de revente, le Maroc enregistre les tarifs moyens les plus élevés parmi les sélections arabes, tandis que l'Égypte affiche les prix les plus bas.

Selon ces données, les prix moyens des billets des sélections arabes au Mondial se présentent comme suit :

Maroc : 774 dollars

Jordanie : 456 dollars

Tunisie : 408 dollars

Algérie : 395 dollars

Arabie saoudite : 383 dollars

Irak : 366 dollars

Qatar : 358 dollars

Égypte : 321 dollars

Ces écarts importants reflètent, selon les analystes du secteur, les différences de demande et d'attractivité des affiches impliquant certaines sélections, ainsi que les dynamiques du marché secondaire des billets, particulièrement actif lors des grandes compétitions internationales.