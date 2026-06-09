Congo-Kinshasa: Alerte aux risques de propagation d'Ebola dans les sites des déplacés en Ituri

Les comités de déplacés de l'Ituri appellent les autorités congolaises à renforcer les mesures de prévention contre l'épidémie d'Ebola dans les sites des déplacés de cette province. Selon des sources médicales contactées lundi 8 juin, plusieurs nouveaux déplacés venus des zones touchées par l'épidémie continuent de rejoindre certains sites des déplacés, notamment celui de Djaiba, à Fataki.

Elles renseignent que les déplacés viennent principalement de Mongwalu, l'un des principaux foyers de la maladie.

Défaillance des mesures préventives

Pour les responsables des sites et les acteurs de santé, ces nouvelles arrivées présentent un risque de contamination pour les autres déplacés déjà présents dans les différents sites.

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Les acteurs sanitaires renseignent également que les mesures de prévention contre Ebola restent insuffisantes dans la plupart des sites des personnes déplacées, aussi bien à Bunia qu'à l'intérieur de la province.

Dans les sites de déplacés de Kigonze et de l'ISP, par exemple, les mesures de prévention contre Ebola y sont quasiment absentes. Avec près de trente mille personnes déplacées, ces sites ne disposent que d'une petite poignée de dispositifs de lavage de mains, très souvent insuffisants pour les sites. L'accès à l'eau potable y demeure également un défi pour de nombreuses familles déplacées.

Nombreux sites de Djugu

Selon d'autres sources, le même constat est fait dans plusieurs autres sites situés à la périphérie de Bunia, notamment à Mbala, Tséré et dans de nombreux sites du territoire de Djugu.

Les acteurs sanitaires de l'Ituri et les comités des déplacés demandent ainsi aux autorités et à leurs partenaires d'intensifier les actions pour prévenir la propagation d'Ebola dans cette région afin de protéger la vie des personnes déplacées. Ils parlent notamment de l'installation de points de lavage des mains, la distribution de matériel d'hygiène et le renforcement du suivi sanitaire.