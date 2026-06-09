Congo-Kinshasa: Recrudescence des vols de motos par des hommes armés à Mbuji-Mayi

Les motocyclistes sont devenus la cible d'une série de vols à main armée à Mbuji-Mayi et ses environs (Kasaï-Oriental). En moins d'une semaine, deux conducteurs ont été visés par des tirs avant que leurs engins ne soient emportés par des assaillants.

Face à cette situation, le gouverneur de province a exprimé sa vive inquiétude ce lundi 9 juin 2026 lors du salut au drapeau. Il exige un renforcement immédiat des dispositifs sécuritaires pour protéger les habitants et leurs biens.

Deux attaques sanglantes en quelques jours

Le dernier incident s'est produit ce lundi près de la localité de Lac Lomba, sur la route nationale numéro 1 (RN1), sur l'axe Lukalaba-Mbuji-Mayi. Un motocycliste transportait deux clients armés depuis Lukalaba, localité située à environ 50 kilomètres. À l'entrée de Lac Lomba, les deux passagers ont ouvert le feu sur le conducteur. Blessé au bras, l'infortuné a été acheminé vers un centre hospitalier pour des soins d'urgence.

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Cette agression fait suite à un autre drame survenu jeudi dernier vers 5 heures du matin. Un motocycliste a été abattu au lieu-dit Mobile, en plein centre-ville de Mbuji-Mayi, par deux individus non identifiés qui ont également emporté sa moto.

Colère des motocyclistes et dérives sécuritaires

Ces attaques à répétition provoquent une vive tension chez les conducteurs de motos-taxis. En signe de protestation contre l'insécurité persistante et le manque de protection, plusieurs manifestants ont détruit des barrières de contrôle dédiées au paiement du jeton journalier.

Le climat de méfiance est accentué par des dérives au sein même des forces de l'ordre. La semaine dernière, un agent de la Police nationale congolaise (PNC) a été présenté à l'autorité provinciale. Il est accusé d'avoir extorqué deux motocyclettes et des biens de la population dans le territoire de Katanda.