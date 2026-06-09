Congo-Kinshasa: Assemblée provinciale du Haut-Lomami - Plusieurs blessés par balles, plénière délocalisée

La tension a été vive ce lundi 9 juin 2026 au siège de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami à Kamina. Les services de sécurité ont empêché la tenue de la séance plénière prévue pour l'installation du bureau d'âge.

La police a fait usage de balles réelles pour disperser les députés, causant plusieurs blessés, dont une élue, ainsi que des arrestations. Face à ces incidents, la plénière a dû être délocalisée vers le bureau administratif de l'institution.

Une délocalisation pour « circonstances exceptionnelles »

Selon le rapporteur de l'organe délibérant, la délocalisation de l'assemblée plénière s'est faite conformément au règlement intérieur. L'article 8, alinéa 4 de ce texte autorise cette mesure en cas de circonstances exceptionnelles.

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Ce blocage policier a fait suite à des instructions données par certaines autorités locales, selon des sources locales.

Examen de la motion de censure contre le bureau

Le bureau d'âge en cours d'installation a des missions bien précises, détaillées par le rapporteur de l'assemblée provinciale, Senghor Kabondo Sengwa : les députés doivent d'abord examiner la recevabilité de la motion de censure déposée en mai contre les cinq membres du bureau actuel.

Dans un second temps, une plénière sera convoquée. Les cinq membres visés par la motion devront s'expliquer devant leurs pairs, avant le vote qui décidera de leur déchéance ou non.

Le camp des députés opposés à la tenue de cette plénière n'a pas pu être joint. Contacté par Radio Okapi, le commissaire provincial de la police du Haut-Lomami a pour sa part refusé de s'exprimer sur ces incide