Madagascar: Métérologie - Déluge en plein hiver à Toliara

La cité du soleil a vécu un phénomène particulier dans la nuit de dimanche à lundi. De grosses pluies se sont déversées en pleine période hivernale.

Surprise. La ville de Toliara a été réveillée en pleine nuit par de fortes pluies qui se sont soudainement abattues. Alors que la saison pluvieuse est loin derrière, les dernières pluies remontant au mois de février, la population ne s'attendait pas à des pluies en plein mois de juin. « Vers 1 heure du matin, j'ai cru que des cailloux avaient été déversés sur notre toit. Je me suis réveillé en sursaut, croyant que la maison allait s'écrouler.

Je me suis rendu compte quelques minutes plus tard qu'en fait, c'était de la pluie », raconte Elysée Bonhomme, habitant le quartier de Betania, à Toliara.

De très grosses pluies, accompagnées de tonnerres assourdissants et d'éclairs, n'ont cessé de s'abattre sur la cité du soleil pendant près de 2 heures. « Je n'ai plus réussi à dormir en entendant la pluie. Les éclairs ont marqué la nuit sombre puisque l'électricité a été coupée. Notre quartier est plongé dans le noir total depuis des heures. On n'entendait que le bruit des grosses gouttes sur les toits », ajoute une mère de famille d'Andabizy, un quartier situé au sud de la ville de Toliara.

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La Jirama précise que des disjonctions, suite à des défauts homopolaires, ont conduit au déclenchement général. L'électricité n'a été rétablie qu'à la fin de la séquence de grosses pluies, vers 3 h du matin.

Encore trois jours

Dans la journée de dimanche, rien ne laissait présager l'arrivée de la pluie. Le soleil était présent dans la matinée jusqu'au milieu de l'après-midi. La température était à un niveau normal de 28 degrés. Aucun vent, aucune pluie fine ni aucun tonnerre n'ont été observés en soirée, ni jusqu'au début de la nuit. « C'était inattendu. J'ai laissé du linge dehors, mais je n'avais pas trop la motivation d'aller le récupérer en pleine nuit, sous la pluie et dans l'obscurité », raconte une mère de famille.

Certains foyers découvrent au matin que des plants et des fleurs sont détruits. En ville, les éclairs ont calciné deux cocotiers à Betania, près du bureau de la Force d'intervention de la police (FIP). La nouvelle route de Don Bosco Mahavatse, réaménagée la semaine dernière, s'est à nouveau transformée en infrastructure à nids de flaques d'eau. Les chaussées des axes principaux sont inondées, rendant difficile la circulation des cyclo-pousses, notamment celles transportant des enfants vers l'école.

Le chef de service de la météorologie Atsimo-Andrefana, Ratolojanahary, informe que la pluie sera encore présente aujourd'hui, demain et jeudi. À l'heure où nous mettons sous presse, le tonnerre gronde déjà fortement. « Des perturbations de l'atmosphère traversent toute la zone sud du pays depuis la région Anôsy, passant par Androy et jusque dans notre région. Ces perturbations apportent beaucoup de pluies et même des grêlons, surtout à l'intérieur des terres comme à Sakaraha », souligne-t-elle.

La météo indique que durant cette journée, le district de Morombe sera très arrosé. Toliara devrait encore connaître des pluies jusqu'à mercredi. La Direction générale de la météorologie explique que des perturbations climatiques animent le pays, partant de la région Est jusque dans le Sud. Certaines régions reçoivent encore des pluies en cette saison hivernale, alors qu'il est indiqué que la température ne sera pas trop froide.

Les pluies hivernales sont causées par des remontées humides ou des dépressions d'altitude.