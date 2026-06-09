Madagascar: Santé - La Mpox emporte une trentenaire à Toliara

Le bilan de la Mpox à Madagascar s'alourdit avec un septième décès. La victime, vivant avec le VIH, est décédée au CHU Mitsinjo Betanimena.

Madagascar enregistre un septième décès lié à la Mpox depuis le début de l'épidémie en décembre. Une femme de 39 ans, résidant dans le district de Toliara II, est décédée au Centre hospitalier universitaire Mitsinjo Betanimena de Toliara. L'information a été communiquée hier par le professeur Mamy Randria, Incident Manager au sein du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) national, lors de la présentation du dernier bilan de l'épidémie.

Ce nouveau décès porte à sept le nombre total de victimes recensées dans le pays. Parmi elles figurent un nouveau-né à Mahajanga, une fillette de trois ans à Antananarivo, un homme d'une cinquantaine d'années à Ambanja, un patient vivant avec le VIH/sida à Mahajanga, un jeune homme de 22 ans dans la région Analamanga, une femme de 38 ans dans la région Diana ainsi qu'une femme de 39 ans à Toliara.

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« La victime était une personne vivant avec le VIH. Après avoir suivi un traitement prolongé dans un établissement privé, elle s'est rendue à l'hôpital le 5 juin dans un état déjà critique. Les examens médicaux ont confirmé une co-infection à la Mpox et au VIH. Malgré l'administration immédiate d'un traitement antirétroviral, son état de santé très dégradé n'a pas permis d'éviter l'issue fatale », selon une source auprès du ministère de la Santé publique.

Rétablies

Les données publiées par le Centre des opérations d'urgence en santé publique (COUSP) national à la date du 7 juin faisaient état de 49 cas suspects et de 55 cas confirmés de Mpox, dont plus de la moitié ont été détectés dans la région Atsinanana. Durant cette même période, 26 patients ont été déclarés guéris et un décès a été enregistré. Le taux de positivité s'élève à 70 %.

Depuis l'apparition de l'épidémie à la mi-décembre 2025, le pays totalise 3 241 cas notifiés, parmi lesquels 1 976 ont été confirmés. À ce jour, 1 503 personnes se sont rétablies de la maladie, tandis que le nombre de décès liés à la Mpox atteint désormais sept cas.

Le virus de la Mpox continue de circuler activement dans le pays. Face à cette situation, les autorités sanitaires mettent en garde contre les comportements à risque, notamment les rapports sexuels non protégés, susceptibles de favoriser la propagation de la maladie. Elles appellent la population à adopter des comportements responsables et à respecter les mesures de prévention, telles que le port du masque et le lavage régulier des mains.

La Mpox se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée.

Les autorités recommandent également un renforcement de la vigilance au sein des groupes les plus exposés aux formes graves de la maladie, notamment les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et celles vivant avec le VIH. Ces catégories de la population sont invitées à éviter tout contact avec des cas suspects et à consulter rapidement un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes évocateurs.