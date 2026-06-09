Madagascar: Déplacement - Le Chef de l'État continue son périple au Nigéria

Après la visite de travail au Gabon, le colonel Randrianirina enchaîne avec une visite officielle au Nigéria. Une coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures devrait résulter de ce déplacement.

La coopération Sud-Sud. Un point sur lequel le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, compte mettre l'accent durant sa visite officielle au Nigéria. Un déplacement qui a débuté dimanche.

Juste après avoir bouclé sa visite de travail au Gabon, le locataire d'Iavoloha a mis le cap sur le Nigéria. Il a atterri à Abuja, capitale nigériane, accompagné du colonel Thierry Rampanarivo, haut conseiller de la Refondation, qui était déjà de la délégation qui a accompagné le Chef de l'État au Gabon. À Abuja, Lucas Radonirina Rabearimanga, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, a été parmi la délégation qui a accueilli le colonel Randrianirina et sa suite à leur arrivée.

Au Gabon, l'objet de la visite de travail de l'officier supérieur a été essentiellement politique. Il était question de s'inspirer de l'exemple gabonais dans la conduite d'une transition et d'une refondation institutionnelle en deux ans. Sa visite officielle au Nigeria devrait avoir davantage un accent économique.

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Coopération économique et diplomatique

Durant son journal du soir, hier, la télévision publique TVM a annoncé que ce déplacement présidentiel devait déboucher sur « un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie ».

Selon les médias qui ont accompagné le Chef de l'État au Gabon, lors de la rencontre avec la diaspora malgache sur place, le colonel Randrianirina a indiqué que « le ravitaillement de Madagascar en carburant » sera au programme de son déplacement au Nigéria. Ce qui explique la présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures parmi les membres de la délégation.

Toutefois, du côté de la Présidence de la Refondation de la République, la communication officielle ne rapporte jusqu'à l'heure que des images de la rencontre entre le colonel Randrianirina et Bola Ahmed Tinubu, président du Nigéria, hier, à Abuja. L'institution présidentielle rapporte que le déplacement de l'officier supérieur en terre nigériane et sa rencontre avec son homologue nigérian sont dans la continuité du tête-à-tête entre les deux hommes, en marge du Sommet « Afrika Forward », à Nairobi, au Kenya, en mai.

« L'objectif de cette rencontre est d'avancer dans le développement de la coopération économique et diplomatique entre les deux pays», indique le communiqué publié par la présidence de la République. Il est probable que des informations plus détaillées sur la teneur de la rencontre entre les deux Chefs d'État et les éventuels accords signés soient publiées par l'institution présidentielle aujourd'hui.