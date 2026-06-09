Madagascar: Plaine de mananjeba - L'épi de sable reprend forme

Les travaux de réhabilitation de l'« épi de sable », sur la rivière de Mananjeba, située le long de la Route nationale 5a, avancent dans la commune d'Ambakirano, district d'Ambilobe.

Plus de mille agriculteurs issus de quatre fokontany bénéficieront directement de ce projet. Sa mise en oeuvre permettra de faciliter la culture du riz de contre-saison et de contribuer à l'augmentation de la production agricole locale.

Cette fois-ci, les travaux ont été lancés bien plus tôt, dès le mois de juin au lieu de septembre, afin de permettre à la population de disposer de davantage de temps pour les activités agricoles et de réaliser deux cycles de culture par an.

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L'accès à l'eau pour l'irrigation des rizières et des terres cultivées demeure un défi majeur dans le district d'Ambilobe. Confrontés à l'irrégularité des précipitations et aux difficultés d'approvisionnement en eau, les acteurs locaux misent sur la construction d'un barrage épi de sable comme solution adaptée pour améliorer l'irrigation de la plaine. Cet ouvrage hydraulique, généralement installé de façon saisonnière dans le lit d'un cours d'eau, permet de détourner une partie du débit vers un canal d'amenée afin d'alimenter les rizières, les cultures maraîchères et les autres parcelles agricoles.

Une fois l'eau captée, elle est conduite vers la plaine à travers les canaux principaux, secondaires et tertiaires, assurant une distribution organisée entre les exploitants, la sécurisation des campagnes agricoles et une réduction de la dépendance aux pluies.

Enjeu

Selon les explications, cette initiative est portée conjointement par la région Diana et la Direction régionale de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (DRASA). Elle s'inscrit dans une dynamique d'appui aux producteurs ruraux et de renforcement de l'autosuffisance alimentaire, conformément aux orientations du ministère.

Au-delà de l'aspect technique, le barrage épi de sable représente un enjeu économique et social important. Il permet d'augmenter les surfaces irriguées, d'améliorer les rendements agricoles et de limiter les conflits liés au partage de l'eau.

C'est dans cette optique que le chef de région, le général de brigade Louis Francio Marovavy, a répondu aux attentes de la population locale, tout en effectuant une descente sur le terrain, avec les responsables d'Ambilobe afin de constater de visu l'avancement des travaux, car les engins de la région sont déjà mobilisés sur place et pleinement opérationnels pour la réalisation de cette infrastructure agricole.

« Ainsi, la construction d'un barrage épi de sable pour arroser la plaine constitue une réponse concrète aux besoins d'irrigation. Cet aménagement peut devenir un levier majeur pour la relance agricole, la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des communautés agricoles », a-t-il lancé.