Madagascar: Rallye jovena VIII - Quatre spéciales spectateurs à Amoronakona

La 8e édition du Rallye Jovena, organisée par le club ASACM, se tiendra du 19 au 21 juin. Celui-ci compte pour la deuxième manche du championnat.

Les passionnés de mécanique et de vitesse sont gâtés. Deux rallyes en l'espace de trois semaines. Après la première manche disputée fin mai, la 8e édition du Rallye Jovena aura lieu les 19, 20 et 21 juin. Quatorze épreuves spéciales chronométrées, longues en tout de 105 km et 216 km avec les liaisons, seront au programme de ces trois jours. Cette deuxième manche nationale se distinguera par quatre spéciales spectateurs qui se dérouleront à la gare routière Fisandratana, à Amoronakona.

Un circuit fermé de slalom de 1 km y sera balisé et la falaise de la colline d'à côté servira de gradins naturels pour le public.

Trois spéciales sont programmées pour la première étape du vendredi. Le super-spécial spectacle nocturne bouclera en beauté la journée 1, prévu vers 17 h 45. Six spéciales seront au menu des participants le samedi. Ils repasseront à deux reprises sur le même circuit de slalom, à 15 h 15 puis à 17 h 45.

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Spéciales de nuit

Les quatre dernières ES du dimanche, dont la dernière sera le slalom spectacle, détermineront le grand vainqueur de cette deuxième manche nationale.

À cette occasion, Jovena lancera son nouveau produit issu d'une technologie avancée, le Premium+, conçu pour offrir une meilleure protection du moteur, optimiser les performances et garantir une conduite plus fluide et plus efficace. « Les pistes seront refaites grâce au partenariat avec Jovena et le ministère des Travaux publics. Ce ne sera donc pas un rallye cassant mais plutôt un sprint », rassure le président de l'ASACM, Ndrianja Rajemison.

La victoire lors du premier rallye de la saison avait été remportée par le sextuple champion de Madagascar, Mathieu Andrianjafy.