Madagascar: Coopération militaire - Apprendre ensemble pour mieux intervenir

Après la coopération russe, la France apporte à son tour sa contribution au renforcement des capacités des forces armées malgaches.

Comme chaque année, dans le cadre de la coopération entre le 5e Régiment étranger (5e RE) installé à Mayotte et le 2e BIMA, un détachement d'instruction opérationnelle (DIO), ainsi qu'un détachement d'instruction technique (DIT), se sont rendus à Antsiranana afin de partager leurs savoir-faire avec les militaires malgaches.

Drones

Pendant trois semaines, les fusiliers marins malgaches ont renforcé leurs compétences aux côtés des instructeurs de ce régiment. Plusieurs techniques figuraient au coeur de cette formation menée dans le cadre de la coopération militaire. Citons, entre autres, le pilotage de drones, le sauvetage aquatique, le nautisme, le tir au combat, ainsi que la réparation et l'entretien des embarcations pneumatiques, des armes légères d'infanterie, des moteurs hors-bord et des moteurs de véhicules.

Au total, soixante-dix stagiaires ont bénéficié de cette formation. Le DIT a permis de former vingt-deux stagiaires, dont douze dans le domaine des armes de petit calibre et trois en mécanique automobile.